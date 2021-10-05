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Combustível

Preço do etanol no ES varia de R$ 3,89 a R$ 5,69, mostra ANP

Variação de preços é de 46%, de acordo com levantamento feito pela agência reguladora. Confira valor mínimo e máximo em seis cidades capixabas

Publicado em 05 de Outubro de 2021 às 09:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2021 às 09:51
Homem colocando combustível no carro.
Carro abastecendo: etanol só é vantajoso em alguns casos. Crédito: Freepik
Levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostra que o etanol hidratado, usado para abastecer automóveis, tem uma variação de preços de 46% no Espírito Santo. O menor preço encontrado pelo órgão, responsável por regular o mercado e fiscalizar, é de R$ 3,89. Já o maior é de R$ 5,69. A pesquisa foi realizada entre 26 de setembro e 2 de outubro.
O valor mais baixo encontrado no Estado é também o menor preço no país, de acordo com a agência. Os preços médios do etanol hidratado subiram em 15 Estados e no Distrito Federal na semana entre 26 de setembro e 2 de outubro, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Em outros dez Estados, os preços recuaram. Não houve levantamento em Roraima.
Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,45% na semana em relação à anterior, de R$ 4,715 para R$ 4,736 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média do hidratado ficou em R$ 4,538 o litro, alta de 0,49% ante a semana anterior.
O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,899 o litro, no Espírito Santo, e o menor preço médio estadual, de R$ 4,511, foi registrado em Mato Grosso. O preço máximo, de R$ 7,199 o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul. O maior preço médio estadual também foi o do Rio Grande do Sul, de R$ 6,157.
Na comparação mensal, o preço médio do biocombustível no País subiu 3,81%. O Estado com maior alta no período foi Rondônia, onde o litro subiu 5,30% no mês. Na apuração semanal, a maior alta de preço foi observada no Rio de Janeiro, com avanço de 1,70%, para R$ 5,618 o litro.

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