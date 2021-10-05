Preço do etanol no ES varia de R$ 3,89 a R$ 5,69, mostra ANP

Carro abastecendo: etanol só é vantajoso em alguns casos. Crédito: Freepik

Levantamento da Agência Nacional de Petróleo (ANP) mostra que o etanol hidratado, usado para abastecer automóveis, tem uma variação de preços de 46% no Espírito Santo. O menor preço encontrado pelo órgão, responsável por regular o mercado e fiscalizar, é de R$ 3,89. Já o maior é de R$ 5,69. A pesquisa foi realizada entre 26 de setembro e 2 de outubro.

O valor mais baixo encontrado no Estado é também o menor preço no país, de acordo com a agência. Os preços médios do etanol hidratado subiram em 15 Estados e no Distrito Federal na semana entre 26 de setembro e 2 de outubro, de acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) compilado pelo AE-Taxas. Em outros dez Estados, os preços recuaram. Não houve levantamento em Roraima.

Nos postos pesquisados pela ANP em todo o País, o preço médio do etanol subiu 0,45% na semana em relação à anterior, de R$ 4,715 para R$ 4,736 o litro. Em São Paulo, principal Estado produtor, consumidor e com mais postos avaliados, a cotação média do hidratado ficou em R$ 4,538 o litro, alta de 0,49% ante a semana anterior.

O preço mínimo registrado na semana para o etanol em um posto foi de R$ 3,899 o litro, no Espírito Santo, e o menor preço médio estadual, de R$ 4,511, foi registrado em Mato Grosso. O preço máximo, de R$ 7,199 o litro, foi verificado em um posto do Rio Grande do Sul. O maior preço médio estadual também foi o do Rio Grande do Sul, de R$ 6,157.