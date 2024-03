Posto de combustível em Cariacica é autuado por vender gasolina adulterada

Autuação ocorreu em meio a uma ação especial de fiscalização do Mês do Consumidor. Nas duas últimas semanas, 88 estabelecimentos foram vistoriados; 21 empresas foram notificadas

Pelo menos três estabelecimentos foram autuados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), desde o início de março, por irregularidades. Em Cariacica, um posto foi autuado e teve dois bicos e tanque de gasolina comum, do "tipo C", interditados por comercializar o produto com teor de 56% de etanol anidro, quando o correto é 27% em volume.