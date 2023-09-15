Espírito Santo: um posto de combustível a cada 50 km

Nenhum segmento da economia ou do varejo do Brasil faz tanto parte da vida das cidades e das pessoas como a revenda de combustíveis.

E deve ser por isso que somos um setor tão fiscalizado, regulado e acompanhado pela população. É do jogo e faz parte do nosso negócio.

Mas o interessante é que muitas vezes, nem nós mesmos, empresários do setor, temos uma noção mínima disso. Vou pontuar algumas situações e veja você, leitor, se concorda comigo.

Os postos de combustíveis estão presentes na vida das cidades. Falando sobre o Espírito Santo, em todos os nossos 78 municípios existe pelo menos um posto. Ok. Outros setores do varejo também estão presentes em todos os municípios. Todos têm farmácia, supermercados e mercados.

Mas nós também estamos presentes nas rodovias estaduais e federais, muitas vezes, bem distantes de adensamentos populacionais. Qual o outro setor que tem esse tipo de presença? Desconheço.

E tanto nas cidades quanto nas estradas, fazemos muito mais do que vender combustíveis. Calibramos os pneus (de carros, motocicletas e bicicletas), conferimos óleo e água do motor, servimos de abrigo seguro, ponto de parada para lanche e até somos fonte de informações. São só alguns exemplos do que fazemos, mas nem sempre é visto.

E fazemos isso tudo e em todo o Espírito Santo.

Nesta semana, realizamos a ExpoRevenda 2023, evento com revendedores capixabas, distribuidoras, fornecedores de equipamentos e produtos e prestadores de serviços. Nosso sindicato promoveu uma ação com os revendedores em seu estande com objetivo de provocar esta reflexão. Sobre a nossa presença em nível estadual.

Primeira edição do ExpoRevenda vai reunir o segmento de combustíveis do ES Crédito: Shutterstock

Os donos de postos foram convidados a marcar a localização do seu estabelecimento num mapa com mais de dois metros de altura, com indicação de municípios, rodovias estaduais e rodovias federais. Ao final, tivemos um esboço da nossa presença na sua vida, leitor.