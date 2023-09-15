Espírito Santo: um posto de combustível a cada 50 km

Nenhum segmento da economia ou do varejo do Brasil faz tanto parte da vida das cidades e das pessoas como a revenda de combustíveis.
E deve ser por isso que somos um setor tão fiscalizado, regulado e acompanhado pela população. É do jogo e faz parte do nosso negócio.
Mas o interessante é que muitas vezes, nem nós mesmos, empresários do setor, temos uma noção mínima disso. Vou pontuar algumas situações e veja você, leitor, se concorda comigo.
Os postos de combustíveis estão presentes na vida das cidades. Falando sobre o Espírito Santo, em todos os nossos 78 municípios existe pelo menos um posto. Ok. Outros setores do varejo também estão presentes em todos os municípios. Todos têm farmácia, supermercados e mercados.
Mas nós também estamos presentes nas rodovias estaduais e federais, muitas vezes, bem distantes de adensamentos populacionais. Qual o outro setor que tem esse tipo de presença? Desconheço.
E tanto nas cidades quanto nas estradas, fazemos muito mais do que vender combustíveis. Calibramos os pneus (de carros, motocicletas e bicicletas), conferimos óleo e água do motor, servimos de abrigo seguro, ponto de parada para lanche e até somos fonte de informações. São só alguns exemplos do que fazemos, mas nem sempre é visto.
E fazemos isso tudo e em todo o Espírito Santo.
Nesta semana, realizamos a ExpoRevenda 2023, evento com revendedores capixabas, distribuidoras, fornecedores de equipamentos e produtos e prestadores de serviços. Nosso sindicato promoveu uma ação com os revendedores em seu estande com objetivo de provocar esta reflexão. Sobre a nossa presença em nível estadual.
Os donos de postos foram convidados a marcar a localização do seu estabelecimento num mapa com mais de dois metros de altura, com indicação de municípios, rodovias estaduais e rodovias federais. Ao final, tivemos um esboço da nossa presença na sua vida, leitor.
Num estudo prévio desse mapa, não se percorre mais do que 50 quilômetros no estado sem ter um posto para abastecer ou utilizar um dos diversos serviços que prestamos.