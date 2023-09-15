Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Espírito Santo: um posto de combustível a cada 50 km
Maxwel Nunes de Paula

Artigo de Opinião

É presidente do Sindipostos-ES
Maxwel Nunes de Paula

Espírito Santo: um posto de combustível a cada 50 km

Estamos presentes nas rodovias estaduais e federais, muitas vezes, bem distantes de adensamentos populacionais. Qual o outro setor que tem esse tipo de presença? Desconheço
Maxwel Nunes de Paula
É presidente do Sindipostos-ES

Públicado em 

15 set 2023 às 11:39
Nenhum segmento da economia ou do varejo do Brasil faz tanto parte da vida das cidades e das pessoas como a revenda de combustíveis.
E deve ser por isso que somos um setor tão fiscalizado, regulado e acompanhado pela população. É do jogo e faz parte do nosso negócio.
Mas o interessante é que muitas vezes, nem nós mesmos, empresários do setor, temos uma noção mínima disso. Vou pontuar algumas situações e veja você, leitor, se concorda comigo.

Veja Também

Alto consumo de combustível no carro: o que pode ser?

Operação conjunta combate esquema de adulteração de combustível no ES

Operação contra furto de combustível do RJ mira alvos no Espírito Santo

Os postos de combustíveis estão presentes na vida das cidades. Falando sobre o Espírito Santo, em todos os nossos 78 municípios existe pelo menos um posto. Ok. Outros setores do varejo também estão presentes em todos os municípios. Todos têm farmácia, supermercados e mercados.
Mas nós também estamos presentes nas rodovias estaduais e federais, muitas vezes, bem distantes de adensamentos populacionais. Qual o outro setor que tem esse tipo de presença? Desconheço.
E tanto nas cidades quanto nas estradas, fazemos muito mais do que vender combustíveis. Calibramos os pneus (de carros, motocicletas e bicicletas), conferimos óleo e água do motor, servimos de abrigo seguro, ponto de parada para lanche e até somos fonte de informações. São só alguns exemplos do que fazemos, mas nem sempre é visto.
E fazemos isso tudo e em todo o Espírito Santo.
Nesta semana, realizamos a ExpoRevenda 2023, evento com revendedores capixabas, distribuidoras, fornecedores de equipamentos e produtos e prestadores de serviços. Nosso sindicato promoveu uma ação com os revendedores em seu estande com objetivo de provocar esta reflexão. Sobre a nossa presença em nível estadual.
gasolina, combustível, etanol, posto de gasolina
Primeira edição do ExpoRevenda vai reunir o segmento de combustíveis do ES Crédito: Shutterstock
Os donos de postos foram convidados a marcar a localização do seu estabelecimento num mapa com mais de dois metros de altura, com indicação de municípios, rodovias estaduais e rodovias federais. Ao final, tivemos um esboço da nossa presença na sua vida, leitor.
Num estudo prévio desse mapa, não se percorre mais do que 50 quilômetros no estado sem ter um posto para abastecer ou utilizar um dos diversos serviços que prestamos.

Tópicos Relacionados

espírito santo Combustível Posto de Combustíveis
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados