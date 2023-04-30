Os capixabas que ganham dinheiro com humor e memes na internet

Lara Santana, Renan Mendis, Cauwaves e Vitor Magnoni Crédito: Montagem Canva

Retratar o cotidiano e a vida do capixaba de maneira bem humorada atrai curtidas, gera compartilhamentos e, de quebra, se torna uma forma de influenciadores ganharem dinheiro na internet. Com piadas simples e linguagem jovem, eles ganham destaque nas redes sociais usando a criatividade para fazer graça e memes.

A maioria das ideias surgiu ainda durante a pandemia do coronavírus , quando os influenciadores ouvidos pela reportagem aproveitaram o tempo de isolamento para produzir conteúdos como uma forma de distração. Hoje, a situação mudou e se tornou rentável para quem apostou nessa estratégia. Além de observar o que pode parecer piada por aqui e fora do Estado, eles também aproveitam sugestões que recebem dos internautas.

Foi o que aconteceu com Lara Santana, de 23 anos, que sempre gostou de comédia e aproveitou a veia artística da família para gravar seus vídeos. Ela passou a vida fazendo aulas na escola de teatro do pai, Abel Santana, e é formada em publicidade e propaganda.

Lara Santana, produtora de conteúdo para internet Crédito: Acervo pessoal

“Com a Covid em alta e tudo fechado, resolvi pegar o que gosto, que é a atuação e o audiovisual, e comecei a criar os personagens. No início, fazia um vídeo por semana, sem muito compromisso. Foi a partir de 2021 que passei a levar as coisas mais a sério, a estudar marketing digital, a identificar coisas que são a cara do capixaba. A partir daí, as marcas começaram a entrar em contato”, lembra a jovem.

Com essa mudança, Lara se dedicou a estudar mais sobre produção de conteúdos. A inspiração vem do dia a dia das pessoas, além de troca de figurinhas entre quem produz conteúdos semelhantes. Hoje, a jovem conta com a ajuda de uma profissional na produção dos roteiros e o auxílio de uma agência que cuida da parte comercial.

"Estou muito feliz com tudo isso. Não imaginava ter o alcance que tenho hoje, muito menos na velocidade que foi. Certa vez, vi uma postagem do Fábio Porchat que dizia que o que mais o inspira é observar o que as pessoas estão reclamando e com o que ficam irritadas. Levo esse ensinamento comigo" Lara Santana - Atriz

Facebook, Tiktok e Youtube. Todo o conteúdo produzido por ela vai para o Instagram

“Quem quer ter sucesso na internet precisa criar conteúdos que gostaria de seguir. Tem que se identificar com o que você está fazendo, aquilo tem que fazer sentido. Isso vai fazer toda a diferença”, orienta Lara Santana.

Humor com foco no social

Vitor Magnoni, criador do site de humor O Parcial Crédito: Vitor Jubini

Foi também durante a pandemia que O Parcial ganhou o formato que tem atualmente. Criado pelo publicitário Vitor Magnoni, de 31 anos, a ideia era ocupar o tempo com conteúdos críticos na internet. Tudo começou com um perfil no Instagram até se tornar uma coluna de A Gazeta, em 2021.

Segundo ele, o processo foi natural, compartilhando com os amigos, com conteúdo pautado em assuntos locais, principalmente da Grande Vitória.

“No início, havia muita confusão, pois as pessoas acreditavam que as histórias que eu relatava eram verdadeiras. Uma das crônicas foi sobre um capixaba que deu seta e outra de uma pessoa que foi multada por dar bom dia, por exemplo. O mundo anda tão doido que até piadas são passíveis de crença. Até Felipe Neto fez um vídeo reagindo à coluna, achando ser verdade”, relata.

Magnoni não esperava obter o engajamento que tem hoje, pois acreditava que o alcance seria apenas entre um público que gosta desse tipo de humor. A equipe de trabalho de O Parcial conta com mais duas pessoas, além do publicitário, que também é empresário e produtor de eventos.

"Meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro com isso, mas apostar em um lado crítico e social que precisava ser divulgado. A minha orientação para quem quer apostar nas redes sociais é não se preocupar com a remuneração. Quando você começa assim, tem menos energia para fazer a parte chata. É preciso fazer o que gosta e saber que demora um tempo até isso se tornar rentável. Quando começa a alcançar um público legal, as empresas passam a ter interesse de parcerias" Vitor Magnini - Publicitário

Um milhão de visualizações em 12 horas

Os irmãos Cainã (29), Cauê (21) e Ynae (16) Morellato do Cauwaves Crédito: Acervo pessoal

Uma brincadeira feita entre os irmãos Cainã (29), Cauê (21) e Ynae (16) Morellato chamou a atenção de quem usa as redes sociais. A história foi a seguinte: Cainã pegou o celular e a conta de Cauê no Tiktok e começou a contar a história da origem de uma famosa marca de óculos durante a Segunda Guerra Mundial. Os demais passaram a interagir na conversa de forma descontraída.

Ao ser publicado, o vídeo do trio de Linhares, no Norte do Espírito Santo, alcançou mais de um milhão de visualizações em um período de 12 horas.

“Em 2020, passando o dia todo juntos, estávamos todos muito conectados e decidi gravar o que para nós já era uma prática antiga: brincar com a origem dos lugares e das coisas. O primeiro vídeo já foi uma surpresa e, quando publicamos o segundo, ele também viralizou. Ou seja, foi algo acidental, a partir de um momento de brincadeira, que fez sucesso, sem deixar de lado a nossa identidade”, comenta Cainã.

A façanha do trio é tanta que, recentemente, os irmãos participaram de um evento de criatividade no Rio de Janeiro, durante o Rio2C, para falar justamente sobre a rotina e a trajetória deles. Além disso, fizeram uma parceria com uma agência especializada em influenciadores.

"Antes de gravar, fazemos pesquisas sobre coisas reais em dicionários e na internet, além de elaborarmos todo o roteiro, sem perder a nossa identidade. Agora estamos no caminho de personalizar mais o conteúdo com a agência, que tem uma equipe comercial cuidando de tudo. Estamos tentando transformar isso em uma fonte de renda" Cainã Morellato - Influencer

E, para quem quer seguir uma carreira de sucesso nas redes sociais, Cainã orienta estar sempre conectado com a sua identidade, no que torna a pessoa motivada. “Dessa forma, é possível se divertir muito mais, sem se cobrar muito por resultados. Às vezes, as pessoas querem pegar uma receita pronta, copiando o que já tem e se esquecem do que gostam de fazer”, comenta.

Do hobby à carreira

Renan Mendis tem destaque com vídeos de humor na internet Crédito: Acervo pessoal

Desde a adolescência, Renan Mendis, de 26 anos, faz vídeos por hobby, mas sem a intenção de ter algum retorno ou reconhecimento. A ideia era apenas fazer graça, mas, há um ano e meio, decidiu investir pesado para deixar o perfil mais profissional.

Até agosto de 2022, o influencer trabalhava em uma rede de academias, foi quando resolveu se dedicar exclusivamente à internet.

“A decisão veio porque as redes sociais passaram a ser mais rentáveis do que meu antigo trabalho. Até sonhava com o sucesso, mas quando vou obtendo mais alcance, fico incrédulo e tenho a certeza de que tomei a decisão certa”, comenta.

Renan demora de duas a quatro horas para produzir todo conteúdo, incluindo roteiro, execução e edição. O público do influencer está no Instagram e no Tiktok.

"Para quem quer ganhar dinheiro com as redes sociais, as dicas são: persista, atraia público local, chame atenção de empresas e tenha constância. A constância inevitavelmente leva ao sucesso.”" Renan Mendis - Influencer

Capixaba em rede nacional

Daniel Furlan como "Renan", no Choque de Cultura, exibido pelo Canal Brasil Crédito: Divulgação/Canal Brasil

Um capixaba que expandiu as fronteiras da internet e chegou na televisão é Daniel Furlan. Formado em Comunicação Social pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o ator já teve um programa na MTV e participou de uma série, a Pico de Neblina, na HBO. No YouTube, ficou conhecido pelo canal TV Quase, especialmente nos programas O Último Programa do Mundo, Falha de Cobertura e Irmão do Jorel, além do Choque de Cultura.

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