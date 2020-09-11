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Morre o empresário Rômulo Cardoso, aos 92 anos

Ele estava internado por problemas no coração

Publicado em 11 de Setembro de 2020 às 16:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2020 às 16:22
Morreu, nesta sexta-feira (11), em Vitória, o empresário Rômulo Rodrigues Cardoso, aos 92 anos. Ele estava internado em um hospital particular com problemas cardíacos. 
Rômulo foi dono de supermercado, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, vice-presidente da Federação do Comércio do Espírito Santo (Fecomércio), um dos fundadores da Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) e fundador, há 29 anos, do Centro Educacional Primeiro Mundo.
"Ele foi um pai maravilhoso e um exemplo para todos nós. Foi um homem importante para o desenvolvimento de Vitória. Depois que saiu do ramo supermercadista fundou o Centro Educacional Primeiro Mundo, onde sempre zelou pela formação das pessoas. Ele continuava a circular pela escola todos os dias, embora os filhos sejam os responsáveis pela gestão atualmente", conta Antônio Fonseca, genro de Rômulo.
O empresário deixa a esposa, Edyr Régis Cardoso, três filhos - Andréa, Eduardo e Luciana -, além mutos netos e bisnetos. O velório será às 16h30 no cemitério de Santo Antônio, na Capital.
Em nota, a escola Primeiro Mundo ressalta que ele era apaixonado por educação e muito respeitado por toda a comunidade escolar. "Dentre muitas de suas marcas, ressaltamos a sua retidão, o seu gosto pela leitura e a sua generosidade. Amado pelas crianças e respeitado pelos adolescentes e jovens da escola, nos deixa um importante legado, inspirado em sua trajetória de 92 anos de vida honrada", diz a nota.

PIONEIRISMO

O superintendente da Acaps, Hélio Schneider, conta que o conheceu na década de 1980, quando ele ocupou a presidência da entidade. "Ele foi uma das pessoas pioneiras no ramo de supermercados. O setor deve muito a ele. Sem dúvida, é uma perda que todos nós lamentamos. O Sr. Rômulo era uma pessoa fantástica, muito equilibrada e que deixa muitas amizades", afirmou.
Pioneiro também foi o adjetivo utilizado pelo presidente da Fecomércio, José Lino Sepulcri, para descrever o empresário. "Era uma pessoa querida, estimada e muito respeitada. Vai deixar uma lacuna violentíssima no cenário do comércio capixaba", disse.
Empresário Rômulo Rodrigues Cardoso, fundador da escola Primeiro Mundo
Empresário Rômulo Rodrigues Cardoso, fundador da escola Primeiro Mundo Crédito: Bernardo Coutinho

HISTÓRIA EMPREENDEDORA

Filho de imigrante português, que veio para o Espírito Santo em fuga dos horrores da Primeira Guerra Mundial, seu Rômulo cresceu no Centro de Vitória, na região do Mercado da Capixaba, onde o pai mantinha um armazém.
Já adulto, quando foi feito o aterro da região da Vila Rubim, entre as décadas de 1960 e 1970, viu a oportunidade de montar um supermercado: o Santa Martha, que chegou a ter seis lojas.
Àquela época, já havia mudado para um lugar então considerado isolado e com poucas casas. No bairro Santa Lúcia, aos pés do Morro da Gamela, construiu sua família com a esposa, Edir, com quem se casou em 1955 e teve três filhos: Andréa, Luciana e Eduardo.
À medida que os filhos foram crescendo e se casando, a residência ficava mais vazia. O bairro ia ganhando um perfil mais comercial. Surgiam propostas para compra da casa. Mas seu Rômulo resistia. Até que, um dia, enquanto descansava na varanda, teve a ideia de montar uma escola. Assim, em 1991, já com 63 anos de idade, ele ajudou a criar o Centro Educacional Primeiro Mundo, contando com o auxílio dos filhos nesse novo negócio.
"Eu me sinto realizado por tudo o que conquistei: na família, nos negócios, na vida. Gozo de saúde e estou lúcido aos 90 anos. Não posso reclamar de nada", disse em entrevista ao jornal A Gazeta, em setembro de 2018.

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