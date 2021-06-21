Moradores atingidos por vendaval de março poderão sacar FGTS em Viana

FGTS - aplicativo, saque, dinheiro Crédito: Carlos Alberto Silva

Podem solicitar o saque os moradores de áreas afetadas, conforme os endereços relacionados junto à Defesa Civil Municipal, que possuam conta com saldo positivo no FGTS e não tenham realizado saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses. O valor máximo para saque é de até R$ 6.220.

A solicitação do benefício deve ser realizada através do Aplicativo FGTS, opção Saque Digital, no celular, sem a necessidade de comparecer a uma agência – medida de prevenção ao coronavírus. Ao registrar a solicitação, é possível indicar uma conta da Caixa ou de outra instituição financeira para receber os valores, sem nenhum custo.

O prazo para solicitação de saque e inclusão dos documentos pelo aplicativo para os residentes de Viana vai até 21 de julho, data limite para concessão do benefício.

Arquivos & Anexos Lista das áreas afetadas em Viana Documento disponibilizado pela Prefeitura de Viana para consultar as áreas afetadas pelo temporal que atingiu Viana em 31 de março de 2021 Tamanho do arquivo: 164kb Baixar

SERVIÇO:

Sobre o aplicativo: está disponível para download gratuito nas plataformas digitais e é compatível com os sistemas operacionais Android e iOS.

Sobre a documentação:

Carteira de Identidade - também são aceitos carteira de habilitação e passaporte;

Comprovante de residência em nome do trabalhador: conta de luz, água, telefone ou outro documento recebido via correio, emitido até 120 dias antes da decretação da calamidade;

Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável, caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro (a).