Marketing 360°: saiba como usar esse recurso para destacar sua empresa

O Marketing 360 graus visa gerar integração e unidade entre os diversos canais de comunicação Crédito: Rawpixel/Freepik

Em tempos de fortalecimento de conexões e transformação digital, a integração das ações de marketing tem sido uma das estratégias mais presentes nos trabalhos realizados pelas agências, buscando atingir maior número de pessoas nas campanhas.

Chamada de Marketing 360 graus, a técnica visa gerar integração e unidade entre os diversos canais de comunicação e as etapas do funil de vendas, de modo a entregar uma experiência de compra linear e agradável para os clientes.

Passando mensagens consistentes da marca e fortalecendo o relacionamento com o cliente, o Marketing 360 é uma estratégia que se propõe a criar uma mensagem clara e coesa e, para isso, se apoia em uma campanha de marketing integrado e que alcance os diversos pontos de contato com o cliente.

Dessa forma, articula variados meios de comunicação, conectando esses canais para enviar uma mesma mensagem e percepção da marca, além de possibilitar interação com seu público-alvo, explica Leonardo Ribeiro de Oliveira, sócio-diretor da LK Comunicação e Marketing.

Ao possibilitar diferentes pontos de contato com seu público, principalmente no meio digital, o Marketing 360 viabiliza campanhas que levam ao envolvimento e geração de leads, observa Leonardo de Oliveira.

“Ao ver uma mesma campanha em diferentes meios, como: TV, rádio, mídia exterior/ indoor, mídias sociais, portais de notícias, entre outros, o público-alvo entende melhor a mensagem da campanha. Isso favorece a conversão do lead e o seu avanço no funil de vendas”, explica.

Para a diretora de atendimento da Cabana Publicidade, Yza Rangel, essa nova estratégia surgiu como resultado de um mercado com consumidores mais exigentes. E, como consequência, as agências, veículos e até mesmo os próprios clientes estão repensando a maneira de se comunicar.

Como ajuda a destacar empresas

O Marketing 360, para Yza Rangel, tem papel de ajudar em uma comunicação integrada, na mensuração de retorno por plataforma (levando em consideração a conversão de métricas), além de dar coesão e coerência para as marcas e ainda fidelizar o consumidor.

Já Leonardo de Oliveira detalha que, com a exposição multiplataforma de uma mensagem integrada, ocorre uma melhoria da percepção dos atributos e diferenciais de uma marca, por isso essa estratégia ajuda a divulgar marcas, serviços e produtos.

"‘Se você quer ser lembrado, precisa ser visto’, um dos mais velhos jargões publicitários anda lado a lado com o Marketing 360, que melhora o recall da marca pela sua exposição em diferentes canais e, consequentemente, a retenção de clientes com suas ações" Leonardo Ribeiro de Oliveira - Sócio-diretor da LK Comunicação e Marketing

Para ser efetiva, segundo o diretor da LK, a campanha nesse modelo precisa ser uma estratégia global da marca, com objetivos definidos para cada plataforma dentro de um plano geral, obedecendo às características naturais de cada meio de comunicação. Para isso acontecer, a estratégia precisa envolver, do lado do cliente: profissionais de marketing e do setor comercial; e do lado da agência: planejamento, mídia, criativos, profissionais de conteúdo e de marketing digital, todos num processo integrado.

Importância do planejamento

O diretor-presidente da Artcom José Adilson Lourenço lembra que todas as ações relevantes de marketing precisam estar perfeitamente articuladas através de uma mensagem unificada e integrada do início ao fim.

"Neste caso, o planejamento, que já era importante, tornou-se essencial para, através do Marketing 360 contemplando devidamente as plataformas, chegarmos ao maior número de consumidores e gerar o impacto desejado. Através de um plano bem feito é possível ter mais assertividade na campanha e potencializar os resultados de conversão" José Adilson Lourenço - Diretor-presidente da Artcom

Para ele, os objetivos são diversos. Independentemente de destacar um produto, serviço ou marca, a estratégia 360 abrange a etapa que vai desde a conscientização até a fidelização dos clientes com a marca. A utilização de diversos canais, tanto on-line quanto off-line, permite que os usuários gerem experiências e aumentem o engajamento.

O Marketing 360 também é uma estratégia desenvolvida para os clientes pelo Estúdio Gazeta, especializado em criação de conteúdo e experiências criativas para marcas. Mariana Perini, gerente do Estúdio, explica que cada vez mais a produção de conteúdo tem esse modelo integrado.

“A gente avalia caso a caso com a marca, se vai usar influencer e coloca na mesa todas as soluções que a gente tem. Soluções 360. Tem conteúdo no site, na TV, na rádio, em podcast. A gente faz websérie e tem as redes sociais com os influenciadores. Muitas vezes os clientes querem um combo. De uma ação trezentos e sessenta de entrega de conteúdo nos mais diferentes formatos”, detalha.

Escolha das plataformas

Como trabalhar com Marketing 360 tem se mostrado fundamental, toda a agência acaba sendo envolvida nos processos de criação e desenvolvimento das campanhas. Segundo a diretora de atendimento da Cabana Publicidade, existem duas formas de desenvolver este processo: ativa e passiva.

“Na de maneira ativa, a equipe de planejamento, usando pesquisa de mercado, faz uma reunião envolvendo atendimento, mídia, produção, redatores, diretores de criação, performance e social media. Cada profissional vai trazer sua expertise para contribuir em novos projetos que sugerimos para o cliente. Esta maneira é o processo proativo da agência quando há oportunidade vinda do mercado, acontece bastante quando a Gazeta nos traz projetos que usam o Marketing 360 que têm afinidade com nossos clientes”, exemplifica.

Já a maneira passiva é quando a solicitação parte do cliente, e o processo é mais sequencial e não tão horizontalizado, compara Yza Rangel.

Nesse processo o cliente faz uma reunião de briefing com o atendimento; depois há uma reunião de brainstorming com toda a equipe; depois o planejamento avalia os canais; o atendimento faz o briefing para a dupla criativa (redator e diretor de arte); após a execução a equipe se reúne novamente para validar as estratégias nos canais pensados e então o que foi definido é enviado para o cliente.

Tendências

Na avaliação de José Adilson, da Artcom, o Marketing 360 é o resultado da evolução natural da comunicação. E ela só está no começo.

“Podemos vislumbrar um avanço fantástico para os próximos anos. E, como profissionais da área, estamos atentos aos hábitos de consumo do público-alvo. Se estão off ou on-line é lá que vamos falar com ele. Quanto mais surgem canais de comunicação, mais diversificam os meios de alcançá-los. Hoje, para uma estratégia ampla e global, é impossível pensar em um único meio de comunicação”, afirma.

O diretor da LK, Leonardo de Oliveira, acredita que as principais tendências de evolução para o Marketing 360 serão no ambiente digital, melhorando a experiência com as marcas utilizando ferramentas de realidade aumentada e metaverso.

Na opinião da diretora de atendimento da Cabana Publicidade, Yza Rangel, o trabalho desenvolvido pelas agências caminha para mais precisão nas escolhas e assertividade quanto ao público nos canais escolhidos.

"Com o desenvolvimento tecnológico, definir o mapeamento destes meios e a jornada de consumo, dos meios de comunicação, tende a ficar cada vez mais indispensáveis para um bom planejamento. Isso porque os resultados deste cuidado são campanhas que geram dados significativos, informações relevantes e que tenham previsibilidade de consumo. Ou seja, uma comunicação mais assertiva e transparente" Yza Rangel - Diretora de atendimento da Cabana Publicidade

Para ela, a principal tendência para o Marketing 360 é a mensuração de dados e a sua interpretação como informação relevante com armazenamento adequado. Tudo isso, é claro, de maneira rápida.

Exemplos de sucesso

Algumas campanhas realizadas por agências capixabas podem ser citadas como bons exemplos da aplicação do Marketing 360 graus. Uma delas é a do Cedtec, centro técnico de cursos profissionalizantes no Espírito Santo, que expandiu sua marca com abertura de novos polos em todo o país.

Leonardo de Oliveira afirma que, para implementar a estratégia, a parceria com a Rede Gazeta foi fundamental.

Em recente campanha de matrículas para cursos técnicos, conta o diretor da LK, o Cedtec usou as rádios, TV, portais e rede sociais da Rede Gazeta, somando-se ainda campanhas patrocinadas nas redes sociais do cliente, mídia exterior (outdoor) e ações promocionais próximas às suas unidades, sempre abordando o mesmo mote, linguagem e reforçando os mesmos diferenciais.

“Hoje, o Cedtec é um case de sucesso capixaba no Brasil em seu segmento, sendo ainda 1º lugar no Recall no Estado”, valoriza.

Na Artcom, José Adilson exemplifica como boa prática do Marketing 360 graus o trabalho realizado com a rede de lojas Politintas. Segundo ele, a equipe da empresa em parceria com a agência estuda criteriosamente todos os movimentos do público-alvo, seus novos hábitos de consumo e o que pode ser oferecido em termos de experiência.

“Nada é subestimado para que os objetivos da rede sejam alcançados. É desta forma que trabalhamos com todos os nossos clientes, sejam públicos, sejam privados”, diz.

Na opinião de Yza Rangel, uma boa referência é a ação do Mc Donald’s que, recentemente, fez um trabalho de comunicação reproduzindo a maneira como os consumidores pronunciam o nome da marca e o adotou como certo.