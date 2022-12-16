Loja de calçados acelera o passo para ser hit em todos os públicos

Calçados de todos os tipos se mantêm como atrações no portfólio da rede Crédito: Los Neto/Divulgação

De uma primeira loja em uma pracinha de Campo Grande, Cariacica, a uma das maiores redes varejistas de calçados do Espírito Santo. Há 28 anos, a Los Neto faz parte da vida dos capixabas em várias regiões do Estado.

Esta história, que une tradição e crescimento, continua a ser contada graças à relação construída com os consumidores nestas quase três décadas, na avaliação de Francisco Neto, proprietário do Grupo. Ele destaca que a proximidade entre os responsáveis pela loja e o consumidor é o que contribui para a consolidação do público. “Nas nossas lojas, o cliente é atendido pelo proprietário ou por alguém de sua família.”

A empresa capixaba trabalha com um produto que é indispensável no dia a dia e que se encontra em plena expansão. A Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), inclusive, revisou para cima, em setembro de 2022, as perspectivas de crescimento do setor.

Com o mercado aquecido, devido à recuperação das vendas e ao aumento nas exportações, a projeção passou de 1,8% a 2,7% (média de 2,3%) para 2,1% a 3,8% (média de 3%) neste ano. O setor foi o responsável por criar 34,8 mil postos de trabalho entre janeiro e julho, o melhor resultado desde 2017.

Los Sport é a loja do Grupo voltada para artigos esportivos Crédito: Los Neto/Divulgação

Além da aproximação entre vendedor e consumidor, Francisco Neto menciona outro fator que contribui para estar sempre na memória do público capixaba: a quantidade de unidades da Los Neto no Estado.

Hoje, a empresa está presente em quase todos os municípios da Região Metropolitana: Vitória, Serra, Vila Velha, Cariacica e Guarapari. Há estabelecimentos, também, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, Colatina, no Noroeste, e Alfredo Chaves, no Sul.

“Este reconhecimento do público deve-se à quantidade de pontos de vendas, com variedades de produtos”, conta o empresário.

Com grande abrangência no território capixaba, a Los Neto tem como visão a evolução constante, ampliando cada vez mais a parceria com fornecedores. O intuito é trazer ao cliente as melhores tendências do mercado e, em muitas vezes, antecipá-las.

Teen & Kids atende o público infantil e adolescente Crédito: Los Neto/Divulgação

Para isso, a primeira loja de calçados da marca, erguida em Cariacica, ampliou seu rol de produtos, passando a comercializar não apenas calçados. Surgem então, para fortalecer a rede, lojas voltadas a outros públicos e produtos. A partir dessa premissa, vieram a Los Sport, Los Neto Homem, Los Neto Comfort, Teen & Kids e Bagagem.

Em 2022, pela segunda vez consecutiva, a Los Neto leva o primeiro lugar na categoria “Loja de Calçados”, na 13ª edição do Prêmio Marcas de Valor, o que posiciona o estabelecimento como uma das maiores franquias do Estado, como avalia Francisco Neto.

Francisco Neto, da Los Neto, pontua o contato estreito entre consumidor e vendedor Crédito: Los Neto/Divulgação