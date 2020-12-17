Leilão da Justiça Federal tem joias, carros e imóveis em oferta no ES

A Justiça Federal no Espírito Santo está leiloando imóveis, veículos, joias, maquinários e até itens como artigos para peixaria e sacos de argamassa. As ofertas podem ser feitas pela internet e, em alguns casos, os bens poderão ser arrematados por um terço do preço de avaliação.
São 15 lotes oferecidos no leilão, incluindo um apartamento em Jardim da Penha, Vitória, com lance mínimo de R$ 357 mil; um terreno no Loteamento Enseada Verde em Meaípe, Guarapari, a partir de R$ 126 mil; e uma sala comercial no Centro de Vitória com lances a partir de R$ 27 mil.
São dois carros em oferta. Um Renault Clio 2005/2006, com lances a partir de R$ 3,6 mil; e uma Volkswagen Parati de 1996, que pode ser arrematada a partir de R$ 2,7 mil.
Os lances devem ser realizados até o dia 11 de janeiro de 2021 através do site da HD Leilões. Interessados podem obter informações mais detalhadas pelo site ou pelo número 0800 707 9272.
Confira alguns dos bens em leilão:
- Dois blocos de granito preto medindo aproximadamente 8m³ (oito metros cúbicos) cada um. Lance mínimo: R$ 2.400,00.
- Um veículo Renault Clio Expression 1.0, 1,6V, ano de fabricação e modelo 2005/2006. Lance mínimo: R$ 3.600,00.
- Equipamentos de uso médico: Uma processadora de filmes radiológicos Macrotec MX-2, com 08 anos de uso, está parado e sem uso; um aparelho para eletrocardiograma; uma máquina Autoclave 21, para esterilização de materiais para procedimentos cirúrgicos, em funcionamento; um Eletroencefalograma destinado a exames de medicina do trabalho. Lance mínimo: R$ 4.650,00.
- Itens para peixaria: uma máquina geradora de gelo, 30 Toneladas x 24 horas, da marca Madef; uma máquina classificadora de camarão antiga; um cilindro de lavagem de pescado, em aço inox; três resfriadores industriais de ambiente antigos. Lance mínimo: R$ 21.900,00.
- 2.000 sacos de Argamassa ACIII, cor cinza. Lance mínimo: R$ 18.000,00.
- Um imóvel, do tipo sala comercial, constituído pelas unidades 1810 e 1811 conjugadas, situadas na Rua Alberto de Oliveira Santos, 42, Edifício Ames, localizado no Centro de Vitória, com área total de 57,00m². Lance mínimo: R$ 27.000,00.
- Apartamento nº. 201 do Edifício Piatã, situado na Avenida Francisco Generoso da Fonseca, nº. 991, no bairro Jardim da Penha, em Vitória; uma vaga de garagem pertencente ao apartamento nº. 201, do Edifício Piatã. Lance mínimo: R$ 357.500,00
- Lote de terreno nº. C-3, da quadra G, integrante do loteamento denominado Enseada Verde, situado em Meaípe, no Município de Guarapari/ES. Lance mínimo: R$ 126.750,00.
- Uma motocicleta marca Honda, modelo C. Lance mínimo: R$ 1.153,50.
- Um secador para café e cereais, marca Fimag. Lance mínimo: R$ 6.120,00.
- Terreno na Rodovia do Café em Colatina/ES. Lance mínimo: R$ 750.000,00
- Lote de joias com um aro de ouro 18K com 19,2 gramas, acompanhado de pingente de ouro 18K com uma pedra de topázio azul com cinquenta e cinco diamantes de um ponto cravados no entorno. Lance mínimo: R$ 4.092,00.
- Lote de joias com colar de pérolas Torssaid com 16 fios de cinquenta centímetros com fecho em ouro. Lance mínimo: R$ 2.100,00.
- Relógio Eterna em ouro 18K. Lance mínimo: R$ 3.600,00.
- Uma motocicleta Honda CG, ano 1984. Lance mínimo: R$ 450,00.
- Duas embrulhadeiras de filme, marca SIG. Lance mínimo: R$ 540.000,00
- Um veículo VW Parati Gli, 1.8, ano de fabricação e modelo 1996/1996. Lance mínimo: R$ 2.700,00.