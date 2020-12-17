Leilão da Justiça Federal tem joias, carros e imóveis em oferta no ES

São 15 lotes oferecidos no leilão, incluindo um apartamento em Jardim da Penha, Vitória, com lance mínimo de R$ 357 mil; um terreno no Loteamento Enseada Verde em Meaípe, Guarapari, a partir de R$ 126 mil; e uma sala comercial no Centro de Vitória com lances a partir de R$ 27 mil.

