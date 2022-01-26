Justiça determina que Petrobras desembarque trabalhadores com Covid de plataforma no ES

Após a publicação desta matéria, a Petrobras enviou nota informando que : "O procedimento de testagem de todos os colaboradores e desembarque dos que apresentaram testes positivos para Covid-19 nas plataformas P-57 e P-58 (na bacia do Espírito Santo) já foi finalizado, conforme protocolo da autoridade sanitária e Petrobras. Não há nenhum caso de colaborador com teste positivo para Covid a bordo dessas duas unidades. Após o desembarque, os colaboradores que testaram positivo são encaminhados para isolamento e monitoramento pela área de Saúde da Petrobras. Os colaboradores que testaram negativo, mas tiveram contato com os casos positivos seguem sendo acompanhados pelas equipes de Saúde. As plataformas passaram por processo de desinfecção, seguem em operação, com todos os protocolos de prevenção ao contágio pela Covid-19 sendo adotados. A Petrobras analisará a decisão judicial e tomará as medidas cabíveis". O texto foi atualizado com as novas informações.

