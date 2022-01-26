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Plataformas P-57 e P-58

Justiça determina que Petrobras desembarque trabalhadores com Covid de plataforma no ES

O caso foi denunciado pelo Sindipetro-ES e juíza deu prazo de 24 horas para petroleira acatar decisão, sob pena de multa diária de R$ 5 mil, até o limite de R$ 50 mil. Petrobras informou que o procedimento já foi finalizado

Publicado em 26 de Janeiro de 2022 às 11:47

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

26 jan 2022 às 11:47
A Justiça do Trabalho proferiu uma liminar exigindo que a Petrobras realize o desembarque dos trabalhadores contaminados pela Covid-19 confinados nas plataformas P-57 e P-58, e realize testes diários para identificação do vírus, ficando impedido o confinamento de outros que vierem a testar positivo.
Por determinação da juíza do Trabalho Fatima Gomes Ferreira, a petroleira deverá acatar as medidas "no prazo de 24 horas, a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, até o limite de R$ 50.000,00.”
Plataforma da Petrobras P-58, que atua no campo de Jubarte, no Parque das Baleias, no Sul do Espírito Santo
Plataforma da Petrobras P-58, que atua no campo de Jubarte, no Parque das Baleias, no Sul do Espírito Santo Crédito: Agência Petrobras
A liminar foi emitida na terça-feira (25), após pedido do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro-ES), que destacou que os trabalhadores estão expostos ao risco acentuado de contaminação e propagação do coronavírus tendo em vista que estão sendo mantidos embarcados os empregados que testaram positivo junto com os demais trabalhadores das plataformas. O caso foi denunciado pelo Sindipetro-ES na última semana, conforme noticiou A Gazeta no dia 19.

PETROBRAS CONFIRMA DESEMBARQUE E TESTAGEM

Na manhã desta quarta-feira (26), a Petrobras informou que o procedimento de testagem de todos os colaboradores e desembarque dos que apresentaram testes positivos para Covid-19 nas plataformas P-57 e P-58 (na bacia do Espírito Santo) já foi finalizado, conforme protocolo da autoridade sanitária e Petrobras. "Não há nenhum caso de colaborador com teste positivo para Covid a bordo dessas duas unidades", afirmou na nota.

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"Após o desembarque, os colaboradores que testaram positivo são encaminhados para isolamento e monitoramento pela área de Saúde da Petrobras. Os colaboradores que testaram negativo, mas tiveram contato com os casos positivos seguem sendo acompanhados pelas equipes de Saúde. As plataformas passaram por processo de desinfecção, seguem em operação, com todos os protocolos de prevenção ao contágio pela Covid-19 sendo adotados", explicou.
"A Petrobras analisará a decisão judicial e tomará as medidas cabíveis", reforçou.

Arquivos & Anexos

Liminar exige desembarque de trabalhadores contaminados com Covid-19 em plataformas da Petrobras

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Em sua decisão, a juíza observou que o distanciamento social é uma das medidas mais importantes e eficazes para reduzir a disseminação e o avanço da pandemia da Covid-19.
“Desse modo, dada à dificuldade se promover o devido isolamento em embarcações, a permanência de pessoas contaminadas nas plataformas compromete a saúde da população embarcada como um todo, bem como dificulta a necessária assistência médica aos contaminados.”

Atualização

26/01/2022 - 12:58
Após a publicação desta matéria, a Petrobras enviou nota informando que : "O procedimento de testagem de todos os colaboradores e desembarque dos que apresentaram testes positivos para Covid-19 nas plataformas P-57 e P-58 (na bacia do Espírito Santo) já foi finalizado, conforme protocolo da autoridade sanitária e Petrobras. Não há nenhum caso de colaborador com teste positivo para Covid a bordo dessas duas unidades. Após o desembarque, os colaboradores que testaram positivo são encaminhados para isolamento e monitoramento pela área de Saúde da Petrobras. Os colaboradores que testaram negativo, mas tiveram contato com os casos positivos seguem sendo acompanhados pelas equipes de Saúde. As plataformas passaram por processo de desinfecção, seguem em operação, com todos os protocolos de prevenção ao contágio pela Covid-19 sendo adotados. A Petrobras analisará a decisão judicial e tomará as medidas cabíveis". O texto foi atualizado com as novas informações.

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