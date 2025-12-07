Jovem morre em metalúrgica de Cariacica e é 2° óbito no local em 16 dias

Acidentes de trabalho

Jovem morre em metalúrgica de Cariacica e é 2º óbito no local em 16 dias

Gabriel Pereira dos Santos, morreu ao realizar a limpeza no leito de resfriamento na empresa em Jardim América, na sexta-feira (6); outra morte ocorreu na mesma metalúrgica no último dia 20

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 12:16

Simec, em Cariacica, em Jardim América, Cariacica, onde acidentes ocorreram Crédito: Google Maps

Um jovem de 21 anos, identificado como Gabriel Pereira dos Santos, morreu enquanto realizava a limpeza no leito de resfriamento de uma metalúrgica no bairro Jardim América, em Cariacica, na sexta-feira (6). O operador de laminador estava iniciando o turno quando uma placa defletora caiu e o atingiu. No último dia 20, outro caso foi registrado na mesma empresa: Heliomar dos Santos Machado estava cortando uma treliça na área de aciaria quando se acidentou e não resistiu. Os episódios foram divulgados pelo Sindicato dos Metalúrgicos do Espírito Santo (Sindmetal-ES).

Gabriel era funcionário da Simec Cariacica, enquando Heliomar era de uma empresa contratada e estava executando o serviço na empresa.

Procurada por A Gazeta, a Simec Cariacica confirmou os acidentes e destacou que, nos dois casos, a equipe de emergência foi acionada imediatamente, prestou os primeiros socorros e as autoridades competentes foram notificadas.

"A Simec está prestando toda a assistência necessária à família do empregado e reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os seus colaboradores. Sobre o caso do dia 20, empresa reforça que está prestando todo o apoio necessário à CRP Service na apuração das causas do acidente, bem como suporte à família do empregado", disse a empresa (confira a nota completa no final da matéria).

Em nota divulgada nas redes sociais, o Sindimetal-ES afirmou que está acompanhando as investigações e, na próxima semana, irá protocolar ofícios na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) e no Ministério Público do Trabalho (MPT) para solicitar uma reunião para tratar da sequência de acidentes ocorridos nas empresas do setor, além de cobrar providências para proteção dos trabalhadores.

A reportagem de A Gazeta tenta contato com o sindicato para detalhes sobre quais as providências serão cobradas, e mantém este espaço aberto para manifestação.

Simec Cariacica | Nota na íntegra "A Simec Cariacica lamenta profundamente informar a ocorrência de acidente que acarretou o falecimento do empregado Gabriel Pereira dos Santos, neste sábado (06/12), por volta das 9h30, quando uma peça se desprendeu e o atingiu enquanto realizava uma atividade de limpeza no leito de resfriamento, na área de Laminação. Assim que ocorreu o acidente, a equipe de emergência foi acionada imediatamente e prestou os primeiros socorros, constatando o falecimento. As autoridades competentes, bem como o sindicato, foram devidamente notificadas. A Simec está prestando toda a assistência necessária à família do empregado e reforça seu compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os seus colaboradores. A Simec Cariacica confirma que, no dia 20/11, ocorreu outro acidente fatal envolvendo um empregado da empresa contratada CRP Service, enquanto este realizava atividade de corte de treliça na área de Aciaria. Ressaltamos que a CRP Service é uma empresa especializada e certificada para a execução desse tipo de atividade. Assim que tomou conhecimento do ocorrido, a Simec acionou imediatamente sua equipe de emergência, prestou os primeiros socorros e notificou as autoridades competentes. A Simec Cariacica reforça que está prestando todo o apoio necessário à CRP Service na apuração das causas do acidente, bem como suporte à família do empregado."

