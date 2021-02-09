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IPCA

Inflação na Grande Vitória sobe 0,44% em janeiro; gasolina ajuda na alta

IPCA alcançou 0,44% em janeiro, desacelerando em relação a dezembro (1,41%); combustível representa 0,23 ponto percentual na alta

Publicado em 

09 fev 2021 às 10:42

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 10:42

Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital
Vitória - ES - Posto de combustíveis vende o litro de gasolina por R$ 3,64 no Centro da capital Crédito: Vitor Jubini
A inflação na Grande Vitória, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 0,44% em janeiro, segundo dados divulgados nesta terça-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
A pesquisa apontou que o preço da gasolina – que teve impacto de 0,23 ponto percentual na alta do mês –  está entre os principais motivos para o crescimento do IPCA no Estado, que ficou acima da média nacional. No país,  a gasolina respondeu por quase metade da inflação em janeiro, com 0,11 ponto percentual da alta de 0,25% no índice geral.

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Apesar do crescimento, o avanço da inflação nas principais cidades do Espírito Santo perdeu força em relação ao mês de dezembro, quando ficou em 1,41%. Em 12 meses, o crescimento foi de 5,3%.
A pesquisa apontou que os preços de transportes foram os que tiveram maior alta no mês, com avanço de 1,55%. Na sequência, vem os gastos com artigos de residência, que subiram 0,94%. 
As despesas com alimentação e bebida, que puxaram a inflação ao longo de 2020, subiram 0,9% em janeiro. Os gastos com despesas pessoais, bem como saúde e cuidados pessoais, também cresceram, apresentando alta de 0,74% e 0,64%, respectivamente.
Gastos com educação (0,03%) e vestuário (-0,01%) mantiveram-se estáveis. As despesas com comunicação apresentaram leve retração, com queda de 0,18%. O mesmo ocorreu com as despesas com habitação, que recuaram 1,63%.

INFLAÇÃO NO PAÍS

No país, o IPCA acumulou alta de 0,25% em janeiro – abaixo dos 1,35% registrados em dezembro, e o menor índice desde agosto de 2020 (0,24%). Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 4,56%.. Nos últimos 12 meses, o indicador acumula alta de 4,56%. A principal alta está relacionada ao preço de alimentação e bebida, que subiram 1,02%.
A segunda maior variação vem dos artigos de residência (0,86%). Gastos com transportes (0,41%),  despesas pessoais (0,39%), saúde e cuidados pessoais (0,32%),  educação (0,13%) e comunicação (0,02%) também tiveram variação positiva.
Já os grupos habitação (-1,07%) e vestuário (-0,07%) apresentaram desempenho negativo.

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