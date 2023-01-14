Gestão Elon Musk: conheça 13 sinais de uma liderança tóxica

01

Não reconhece o erro

É uma liderança que acredita estar sempre certa, sem dar espaço para questionamentos sobre a sua conduta na empresa. Uma das principais características é a imposição do controle.

02

Espera do liderado o mesmo comportamento

Impondo comando à equipe, essa liderança espera sempre que o colaborador haja como ela em situações que possam vir a surgir no ambiente de trabalho.

03

Gerencia todo o tempo de trabalho dos colaboradores

É controladora e impõe muitas atividades dentro de um curto período de tempo, além de ficar supervisionando rotina por rotina o trabalho da equipe.

04

Não ouve os colaboradores

Nunca está aberta a questionamentos, críticas ou sugestões sobre como lidar com o trabalho. Não exerce a escuta sensível com os colaboradores.

05

Comportamento agressivo ou passivo

Para se sentirem parte da organização, os colaboradores precisam ser ouvidos e fazer parte das discussões sobre a empresa. Isso traz diversidade e inovação para a organização. Quando um líder ignora seus colaboradores, ignora junto com isso a possibilidade de inovar no seu negócio.

06

Sem abertura para diálogo

Um líder que não é empático e compassivo com o seu time abre espaços para que não exista uma relação de confiança entre o time. Quando isso acontece, todos saem perdendo, pois a segurança psicológica não é incentivada.

07

Colaborador ineficiente

Uma liderança tóxica é aquela que não valoriza os resultados e conquistas do time. É aquela que mesmo vendo a entrega dos colaboradores, acredita que o trabalho desenvolvido por eles ainda é insuficiente.

08

Rapidez para apontar erros

Outro sinal de uma liderança tóxica é que ela em geral é mais rápida para apontar erros do que para expressar gratidão aos funcionários por algo que tenha sido feito.

09

Alto índice de convicção

Líderes muito convictos têm muitas certezas e poucas dúvidas. Essa característica acaba limitando a escuta do time e a centralização das tomadas de decisões. Em uma era com volume grandioso de mudanças, ter certeza pode não colocar no radar do líder aspectos importantes a serem monitorados ou oportunidades que se apresentam no dia a dia.

10

Alta independência

Líderes tóxicos preferem fazer sozinhos. É como se não precisassem de ninguém e todos pudessem ser trocados a qualquer momento sem prejuízo para o negócio. Comprovadamente, a qualidade da conexão com a liderança, fortalece os resultados. Se o líder não cuida dessa qualidade e passa a impressão de “pouco caso” com sua equipe, naturalmente enfraquecerá os profissionais e seus resultados.

11

Baixa confiança na equipe

Exercem microgerenciamento e estilo de cobrança pouco empático e respeitoso. “Se meu líder não confia em mim, posso não ser confiável”. Muitos profissionais podem ter sua capacidade questionada por si mesmo. Obviamente, isso acabará gerando comportamentos limitados e uma produtividade abaixo do que se poderia ter.

12

Comunicação agressiva

Líderes tóxicos normalmente não elaboram muito o que verbalizam. Na maior parte das vezes falam o que lhes vem à cabeça com pouca elaboração e cuidado no discurso. São impulsivos e eventualmente explosivos. O resultado é uma equipe desmotivada, clima organizacional ruim, insegurança e nível de angústia e ansiedade da equipe, acima do tolerável para alta performance.

13

Sociabilidade baixa