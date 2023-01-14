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HANNIBAL HANSCHKE
Carreira

Gestão Elon Musk: conheça 13 sinais de uma liderança tóxica

Algumas características de um líder tóxico acabam contaminando e desmotivando toda a equipe; perfis como o do empresário não são mais aceitos em ambientes cada vez mais humanizados

Diná Sanchotene

Repórter

Publicado em

14 jan 2023 às 19:19
fez uma proposta para adquirir mais ações da operadora da rede social por US$ 54,20 por papel, em um negócio que avalia a companhia em mais de US$ 43 bilhões. 01/12/2020 - Foto: HANNIBAL HANSCHKE/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Elon Musk ameaçou os funcionários com jornadas de 80 horas semanais Crédito: HANNIBAL HANSCHKE
Baixa confiança na equipe, comunicação agressiva, rápido em apontar os erros dos colaboradores e nada social. Essas são características presentes em líderes que têm uma postura tóxica dentro do ambiente corporativo.  O comportamento contamina e desmotiva a equipe e, de quebra, ainda queima o filme da organização.
Em tempos em que as organizações abrem espaço cada vez mais para desenvolver lideranças mais humanizadas, atitudes como a de Elon Musk demonstram o que não está sendo mais aceito no ambiente de trabalho. O executivo assumiu recentemente o Twitter e recebeu centenas de pedidos de demissão, após demitir grande parte da equipe e ameaçar aos que ficaram com jornadas de 80 horas semanais e cultura “extremamente dura”.
Segundo a CEO e fundadora da Newa, Carine Roos, a conduta do executivo destrói todo o conhecimento adquirido por aqueles profissionais e também a cultura organizacional admirada e construída ao longo de muito tempo. Ela aponta que Musk se tornou um exemplo de como não agir frente aos colaboradores e outros indivíduos e organizações impactados pelas ações da empresa.
Um chefe ruim prejudica o crescimento da equipe e da empresa. No caso de Musk, houve uma quebra de confiança e até efetivamente de contratos de companhias que patrocinam o Twitter e o mantém em pé. Cerca de 90% da receita da rede social vem de publicidade e são justamente as empresas patrocinadoras que estão deixando de anunciar da rede social.
“Esse tipo de liderança acredita estar sempre certa, sem dar espaço para questionamentos sobre a sua conduta na empresa.  Uma de suas principais características é a imposição do controle”, avalia Carine Roos.

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Casos de assédio no ambiente de trabalho merecem atenção especial

Outra característica desse perfil de liderança, apontada pela CEO,  é controlar e impor muitas atividades dentro de um curto período de tempo, além de ficar supervisionando rotina por rotina o trabalho da equipe.
Na opinião da psicóloga e diretora da Psico Store, Martha Zouain, a liderança tóxica tem um alto índice de convicção. Para ela, essa característica acaba limitando a escuta do time e a centralização das tomadas de decisões.
“Em uma era com volume grandioso de mudanças, ter certeza pode não colocar no radar do líder aspectos importantes a serem monitorados ou oportunidades que se apresentam no dia a dia”, comenta.

Outras lideranças tóxicas

Assim como Elon Musk, outros líderes famosos já contaminaram o ambiente de trabalho com sua toxicidade. Steve Jobs, falecido em 2011, é um desses nomes que servem de exemplo de como um líder não deve ser. O criador da Apple era uma pessoa de difícil convivência e demitia seus funcionários aos berros.
Um dos criadores do Uber, Travis Kalanick, foi forçado pela diretoria da empresa a deixar o cargo após uma série de denúncias de assédio sexual, além de um ambiente tóxico no trabalho.
Jeff Bezos, da Amazon, é acusado de fomentar uma cultura de trabalho “sexista e tóxica” em uma das suas empresas, a Blue Origin. Ao que parece, o empresário estaria sacrificando a segurança a empresa para vencer a corrida espacial contra Elon Musk e Richard Branson.

Os 13 sinais de uma liderança tóxica

01

Não reconhece o erro

É uma liderança que acredita estar sempre certa, sem dar espaço para questionamentos sobre a sua conduta na empresa. Uma das principais características é a imposição do controle.

02

Espera do liderado o mesmo comportamento

Impondo comando à equipe, essa liderança espera sempre que o colaborador haja como ela em situações que possam vir a surgir no ambiente de trabalho.

03

Gerencia todo o tempo de trabalho dos colaboradores

É controladora e impõe muitas atividades dentro de um curto período de tempo, além de ficar supervisionando rotina por rotina o trabalho da equipe.

04

Não ouve os colaboradores

Nunca está aberta a questionamentos, críticas ou sugestões sobre como lidar com o trabalho. Não exerce a escuta sensível com os colaboradores.

05

Comportamento agressivo ou passivo

Para se sentirem parte da organização, os colaboradores precisam ser ouvidos e fazer parte das discussões sobre a empresa. Isso traz diversidade e inovação para a organização. Quando um líder ignora seus colaboradores, ignora junto com isso a possibilidade de inovar no seu negócio.

06

Sem abertura para diálogo

Um líder que não é empático e compassivo com o seu time abre espaços para que não exista uma relação de confiança entre o time. Quando isso acontece, todos saem perdendo, pois a segurança psicológica não é incentivada.

07

Colaborador ineficiente

Uma liderança tóxica é aquela que não valoriza os resultados e conquistas do time. É aquela que mesmo vendo a entrega dos colaboradores, acredita que o trabalho desenvolvido por eles ainda é insuficiente.

08

Rapidez para apontar erros

Outro sinal de uma liderança tóxica é que ela em geral é mais rápida para apontar erros do que para expressar gratidão aos funcionários por algo que tenha sido feito.

09

Alto índice de convicção

Líderes muito convictos têm muitas certezas e poucas dúvidas. Essa característica acaba limitando a escuta do time e a centralização das tomadas de decisões. Em uma era com volume grandioso de mudanças, ter certeza pode não colocar no radar do líder aspectos importantes a serem monitorados ou oportunidades que se apresentam no dia a dia.

10

Alta independência

Líderes tóxicos preferem fazer sozinhos. É como se não precisassem de ninguém e todos pudessem ser trocados a qualquer momento sem prejuízo para o negócio. Comprovadamente, a qualidade da conexão com a liderança, fortalece os resultados. Se o líder não cuida dessa qualidade e passa a impressão de “pouco caso” com sua equipe, naturalmente enfraquecerá os profissionais e seus resultados.

11

Baixa confiança na equipe

Exercem microgerenciamento e estilo de cobrança pouco empático e respeitoso. “Se meu líder não confia em mim, posso não ser confiável”. Muitos profissionais podem ter sua capacidade questionada por si mesmo. Obviamente, isso acabará gerando comportamentos limitados e uma produtividade abaixo do que se poderia ter.

12

Comunicação agressiva

Líderes tóxicos normalmente não elaboram muito o que verbalizam. Na maior parte das vezes falam o que lhes vem à cabeça com pouca elaboração e cuidado no discurso. São impulsivos e eventualmente explosivos. O resultado é uma equipe desmotivada, clima organizacional ruim, insegurança e nível de angústia e ansiedade da equipe, acima do tolerável para alta performance.

13

Sociabilidade baixa

Líderes tóxicos têm dificuldade de interagir em equipe. Seus contatos são superficiais e não geram conectividade. O impacto dessa conduta são relações volúveis e profissionais que estão sempre em busca de nova colocação.
Fonte: Carine Roos e Martha Zouain

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