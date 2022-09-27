Elon Musk supera Bezos como homem mais rico dos EUA, diz Forbes

SALVADOR - A Forbes divulgou nesta terça-feira (27) a lista dos 400 americanos mais ricos, com Elon Musk, CEO da Tesla, na liderança, por ter sua fortuna avaliada em US$ 251 bilhões. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, ocupa o segundo lugar, e perde o posto de homem mais rico dos Estados Unidos pela primeira vez desde 2017. Bill Gates, da Microsoft, completa o pódio na terceira posição do ranking.
Com a alta da inflação e a estagnação dos mercados nos EUA, o grupo dos 20 mais ricos do país em 2022 sofreu uma perda de US$ 235 bilhões em relação ao ano passado, somando uma fortuna de US$ 1,6 trilhão. O número é quase metade dos US$ 500 bilhões perdidos por toda a lista da Forbes.
Isso representa uma reversão do cenário visto no ano passado, quando os 20 maiores bilionários da lista tiveram uma adição de US$ 500 bilhões às suas fortunas, surfando numa disparada de preços de ações à época.
Mark Zuckerberg foi o que mais perdeu dinheiro no ano, deixando o top 10 da lista pela primeira vez desde 2014. O CEO da Meta enfrenta uma queda de 57% nas ações da companhia, que tirou quase US$ 74 bilhões de seu patrimônio. Jeff Bezos perdeu US$ 50 bilhões, a segunda maior queda do ranking.
Apesar das grandes perdas, 6 dos 20 maiores bilionários conseguiram aumentar suas fortunas, como Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York e cofundador da Bloomberg, e Charles Koch, presidente e CEO da Koch Industries.
Quem mais ganhou foi Musk, que adicionou US$ 60,5 bilhões à sua fortuna em um ano, em especial pelo aumento de 11% das ações da Tesla e uma nova rodada de financiamento que avaliou a SpaceX, sua fabricante de foguetes, em US$ 127 bilhões.
O dono da Tesla também superou Jeff Bezos como a pessoa mais rica do mundo, com US$ 100 bilhões a mais que o fundador da Amazon em sua fortuna.
VEJA QUEM SÃO OS 10 MAIS RICOS DOS EUA, SEGUNDO A FORBES
1 - Elon Musk (Tesla, SpaceX)
- Patrimônio líquido: US$ 251 bilhões
- Patrimônio líquido: US$ 151 bilhões
- Patrimônio líquido: US$ 106 bilhões
- Patrimônio líquido: US$ 101 bilhões
- Patrimônio líquido: US$ 97 bilhões
- Patrimônio líquido: US$ 93 bilhões
- Patrimônio líquido: US$ 89 bilhões
- Patrimônio líquido: US$ 83 bilhões
- Patrimônio líquido: US$ 76,8 bilhões
- Patrimônio líquido: US$ 57,9 bilhões