Elon Musk supera Bezos como homem mais rico dos EUA, diz Forbes

Com a alta da inflação e a estagnação dos mercados nos EUA, o grupo dos 20 mais ricos do país em 2022 sofreu uma perda de US$ 235 bilhões em relação ao ano passado, somando uma fortuna de US$ 1,6 trilhão. O número é quase metade dos US$ 500 bilhões perdidos por toda a lista da Forbes.

Isso representa uma reversão do cenário visto no ano passado, quando os 20 maiores bilionários da lista tiveram uma adição de US$ 500 bilhões às suas fortunas, surfando numa disparada de preços de ações à época.

Elon Musk Crédito: HANNIBAL HANSCHKE

Apesar das grandes perdas, 6 dos 20 maiores bilionários conseguiram aumentar suas fortunas, como Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York e cofundador da Bloomberg, e Charles Koch, presidente e CEO da Koch Industries.

Quem mais ganhou foi Musk, que adicionou US$ 60,5 bilhões à sua fortuna em um ano, em especial pelo aumento de 11% das ações da Tesla e uma nova rodada de financiamento que avaliou a SpaceX, sua fabricante de foguetes, em US$ 127 bilhões.

O dono da Tesla também superou Jeff Bezos como a pessoa mais rica do mundo, com US$ 100 bilhões a mais que o fundador da Amazon em sua fortuna.

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