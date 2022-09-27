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Bilionários americanos

Elon Musk supera Bezos como homem mais rico dos EUA, diz Forbes

Revista divulgou lista dos 400 americanos com maiores fortunas do país
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 set 2022 às 20:43

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 20:43

SALVADOR - A Forbes divulgou nesta terça-feira (27) a lista dos 400 americanos mais ricos, com Elon Musk, CEO da Tesla, na liderança, por ter sua fortuna avaliada em US$ 251 bilhões. O fundador da Amazon, Jeff Bezos, ocupa o segundo lugar, e perde o posto de homem mais rico dos Estados Unidos pela primeira vez desde 2017. Bill Gates, da Microsoft, completa o pódio na terceira posição do ranking.
Com a alta da inflação e a estagnação dos mercados nos EUA, o grupo dos 20 mais ricos do país em 2022 sofreu uma perda de US$ 235 bilhões em relação ao ano passado, somando uma fortuna de US$ 1,6 trilhão. O número é quase metade dos US$ 500 bilhões perdidos por toda a lista da Forbes.
Isso representa uma reversão do cenário visto no ano passado, quando os 20 maiores bilionários da lista tiveram uma adição de US$ 500 bilhões às suas fortunas, surfando numa disparada de preços de ações à época.
fez uma proposta para adquirir mais ações da operadora da rede social por US$ 54,20 por papel, em um negócio que avalia a companhia em mais de US$ 43 bilhões. 01/12/2020 - Foto: HANNIBAL HANSCHKE/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Elon Musk Crédito: HANNIBAL HANSCHKE
Mark Zuckerberg foi o que mais perdeu dinheiro no ano, deixando o top 10 da lista pela primeira vez desde 2014. O CEO da Meta enfrenta uma queda de 57% nas ações da companhia, que tirou quase US$ 74 bilhões de seu patrimônio. Jeff Bezos perdeu US$ 50 bilhões, a segunda maior queda do ranking.
Apesar das grandes perdas, 6 dos 20 maiores bilionários conseguiram aumentar suas fortunas, como Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York e cofundador da Bloomberg, e Charles Koch, presidente e CEO da Koch Industries.

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Quem mais ganhou foi Musk, que adicionou US$ 60,5 bilhões à sua fortuna em um ano, em especial pelo aumento de 11% das ações da Tesla e uma nova rodada de financiamento que avaliou a SpaceX, sua fabricante de foguetes, em US$ 127 bilhões.
O dono da Tesla também superou Jeff Bezos como a pessoa mais rica do mundo, com US$ 100 bilhões a mais que o fundador da Amazon em sua fortuna.
VEJA QUEM SÃO OS 10 MAIS RICOS DOS EUA, SEGUNDO A FORBES
1 - Elon Musk (Tesla, SpaceX)  
  • Patrimônio líquido: US$ 251 bilhões 
2 - Jeff Bezos (Amazon) 
  • Patrimônio líquido: US$ 151 bilhões 
3 - Bill Gates (Microsoft) 
  • Patrimônio líquido: US$ 106 bilhões 
4 - Larry Ellison (Oracle) 
  • Patrimônio líquido: US$ 101 bilhões 
5 - Warren Buffett (Berkshire Hathaway) 
  • Patrimônio líquido: US$ 97 bilhões 
6 - Larry Page (Google) 
  • Patrimônio líquido: US$ 93 bilhões 
7 - Sergey Brin (Google) 
  • Patrimônio líquido: US$ 89 bilhões 
8 - Steve Ballmer (Microsoft) 
  • Patrimônio líquido: US$ 83 bilhões 
9 - Michael Bloomberg (Bloomberg LP) 
  • Patrimônio líquido: US$ 76,8 bilhões 
10 - Jim Walton (Walmart) 
  • Patrimônio líquido: US$ 57,9 bilhões

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