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SpaceX

Mãe de Elon Musk diz que dorme na garagem quando visita filho bilionário

"Você não pode ter uma casa chique perto de um local de lançamento de foguetes", disse Maye Musk ao The Times, acrescentando que o filho não está interessado em posses
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 ago 2022 às 20:04

Publicado em 27 de Agosto de 2022 às 20:04

A modelo e tiktoker Maye Musk (74), mãe do bilionário da tecnologia Elon Musk (51), revelou que dorme na garagem quando visita o filho, porque a casa está localizada na sede da SpaceX, no Texas, nos Estados Unidos, segundo o New York Post.
"Você não pode ter uma casa chique perto de um local de lançamento de foguetes", disse Maye ao The Times, acrescentando que o filho não está interessado em posses "de forma alguma" mesmo sendo a pessoa mais rica do mundo.
Em abril deste ano, Musk disse em um tuíte que "não possui uma casa no momento" e fica "na casa de amigos". O bilionário disse em outro tuíte que sua casa principal é alugada pela SpaceX, no valor de US$ 50.000 (cerca de R$ 250 mil), que está convenientemente perto da empresa no Texas.
fez uma proposta para adquirir mais ações da operadora da rede social por US$ 54,20 por papel, em um negócio que avalia a companhia em mais de US$ 43 bilhões. 01/12/2020 - Foto: HANNIBAL HANSCHKE/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Elon Musk Crédito: HANNIBAL HANSCHKE
Musk afirmou que começou a vender seus imóveis no verão passado para dedicar sua vida "a Marte e à Terra". "Estou vendendo quase todos os bens físicos. Não terei casa ", ele tuitou em maio de 2020. Em outro post ele escreveu: "Não preciso de dinheiro. A posse apenas pesa", escreveu o excêntrico bilionário.
Ao contrário de seu filho, Maye revelou que não tem interesse em conhecer Marte. "Você tem que ter seis meses de preparação e isolamento e isso simplesmente não me atrai", disse ela ao canal. "Mas se meus filhos quiserem que eu faça, eu farei", acrescentou a modelo.

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