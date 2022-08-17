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Futebol

Musk fala em comprar Manchester United e gera alvoroço nas redes sociais

Bilionário americano declarou no Twitter que compraria o clube inglês e gerou uma série de compartilhamentos e comentários sobre a possibilidade de ser o novo dono do time de Cristiano Ronaldo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

17 ago 2022 às 12:30

Publicado em 17 de Agosto de 2022 às 12:30

fez uma proposta para adquirir mais ações da operadora da rede social por US$ 54,20 por papel, em um negócio que avalia a companhia em mais de US$ 43 bilhões. 01/12/2020 - Foto: HANNIBAL HANSCHKE/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Elon Musk Crédito: HANNIBAL HANSCHKE
O bilionário americano Elon Musk surpreendeu o mundo do futebol na noite da última terça-feira (16) ao afirmar que iria comprar o Manchester United. Também em seu perfil oficial no Twitter, o empresário disse horas depois que estava apenas fazendo uma piada nas redes sociais.
"E vou comprar o Manchester United, de nada", escreveu Musk, após uma série de postagens sem qualquer relação com esportes. Horas depois, após ser questionado por um seguidor, ele voltou atrás. "Não, é uma velha piada no Twitter. Não estou comprando nenhum time de esporte."
A primeira mensagem gerou forte repercussão na rede, onde Musk tem 103 milhões de seguidores. O post gerou 104 mil compartilhamentos e mais de 660 mil curtidas. Poucos minutos depois de revelar a brincadeira, ele acrescentou: "Mas, se existisse algum time (que eu compraria), seria o Manchester United. Era o meu time favorito na infância".
Conhecido pelas declarações inesperadas nas redes sociais, Musk esteve perto de adquirir o próprio Twitter recentemente. O empresário desistiu da negociação de última hora e agora enfrenta uma disputa legal, com risco de alta indenização, com a atual gestão da empresa.
Nos últimos anos, os grandes clubes da Inglaterra foram adquiridos por grandes empresários e grupos bilionários pelo mundo. Atualmente, o Manchester pertence à família americana Glazer, criticada por boa parte da torcida pela forte queda de rendimento do time nas últimas temporadas europeias.
Apesar da situação difícil também na questão financeira, o United não foi alvo de rumores sobre possível venda nos últimos meses, algo que aconteceu, por exemplo, com o rival Chelsea, que trocou de mãos nas últimas semanas. Dentro de campo, o time de Cristiano Ronaldo perdeu suas duas primeiras partidas no Campeonato Inglês.

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