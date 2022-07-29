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Caso Indefinido

Com futuro indefinido, Cristiano Ronaldo critica imprensa: 'Um dia acertam'

Em meio à indefinição sobre o seu futuro, Cristiano Ronaldo se manifestou pela primeira vez nesta sexta-feira (29),  mas sem indicar qual caminho vai seguir em sua carreira
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 jul 2022 às 13:30

Publicado em 29 de Julho de 2022 às 13:30

Cristiano Ronaldo marcou o gol de número 700 na carreira diante da Ucrânia
Português usou o perfil oficial para atacar a imprensa Crédito: EFREM LUKATSKY/AP
Em meio à indefinição sobre o seu futuro, Cristiano Ronaldo se manifestou pela primeira vez nesta sexta-feira (29), mas sem indicar qual caminho vai seguir em sua carreira. Pelas redes sociais, ele evitou confirmar sua permanência no Manchester United e atacou a imprensa.
"Impossível não falarem de mim um dia. Se não, a imprensa não ganha dinheiro. Sabem que, se não mentirem, não conseguem atrair a atenção das pessoas. Continuem que um dia acertam em alguma notícia", disse o atacante, ao finalizar a mensagem com um emoji de gargalhada e um sinal de positivo.
A mensagem foi publicada pelo perfil oficial do português numa resposta à postagem feita por um perfil de fãs no Instagram. O post trazia uma foto do jogador com a camisa do Manchester United e uma legenda falando sobre seu futuro, ainda indefinido. E dizia que Jorge Mendes, empresário do atleta, teria afirmado que Ronaldo está "inflexível" sobre sua decisão de sair do United.

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O futuro do português se tornou uma "novela" nas últimas semanas. Ele estaria insatisfeito no United por não poder disputar a Liga dos Campeões na nova temporada europeia. O clube inglês não obteve a classificação. Perto da aposentadoria o atacante queria se concentrar nas competições mais importantes.
Com chances de deixar o United, apesar de ter contrato para mais uma temporada, o atacante teria sido oferecido para rivais como Chelsea e Bayern de Munique, que recusaram as propostas. Outro clube que teria sido procurado é o Atlético de Madrid, que também fechou as portas.
O novo possível destino de Cristiano Ronaldo, segundo a imprensa europeia, é o Sporting, clube que o revelou e que vai disputar a fase de grupos da Liga dos Campeões.

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