Confira as principais movimentações do mercado da bola no Brasil e no mundo

Veterano Vágner Love tem acerto encaminhado com o Sport Crédito: Reprodução / ge

Dentre as movimentações e especulações no mercado da bola, no Brasil, o destaque fica com o São Paulo, que finalmente anunciou a contratação do meio-campista Giuliano Galoppo, reforço mais caro da história do clube.

Já o Flamengo largou na frente na negociação com Oscar, mas continua esperando a liberação do Shangai, time chinês que é dono dos direitos do meia. Ainda no Brasil, o veterano atacante Vágner Love, de 38 anos, está de volta ao futebol nacional: ele tem acerto encaminhado com o Sport e deve assinar contrato amanhã com a nova equipe.

No futebol internacional, o Manchester United "apelou" para Alex Ferguson, icônico técnico da equipe nas últimas décadas, para convencer Cristiano Ronaldo a ficar no clube inglês.

O MAIS CARO DA HISTÓRIA DO SÃO PAULO

O São Paulo oficializou o seu mais novo reforço, o argentino Giuliano Galoppo. Para trazer o meia do Banfield-ARG, o time tricolor desembolsou cerca de 6 milhões de euros (R$ 32 milhões), que deverão ser pagos ao longo de seis meses. Com isso, o jogador é o reforço mais caro da história do clube, superando os R$ 27 milhões pagos para trazer Pablo do Athletico-PR, em 2019.

O meio-campista está liberado para defender o clube tricolor na Copa do Brasil, na próxima quinta-feira (28), às 20h, no Morumbi. Ele teve o nome publicado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está regularizado. Em entrevista ao UOL Esporte, Julio Casares, presidente do São Paulo, havia admitido que a instituição monitorava o atleta há um ano.

REFORÇO NO CORINTHIANS

O Corinthians anunciou a contratação do volante argentino Fausto Vera na tarde desta terça-feira (26), com contrato em definitivo válido até a metade de 2026. O nome do reforço também já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que o deixa à disposição de Vítor Pereira para estrear.

"Muito contente e feliz de estar chegando ao Corinthians. Agradeço muito à torcida, que desde que começaram os rumores de que eu poderia chegar, me deu um grande apoio e foi muito importantes para a minha tomada de decisão", disse Fausto ao site oficial do clube. O primeiro dia no clube foi cheio: foi recepcionado pelos novos companheiros e até já treinou em campo.

FLAMENGO EM BUSCA DE OSCAR

O Flamengo continua interessado na contratação de Oscar e sabe financeiramente até quanto pode pagar pelo brasileiro do Shangai Port, da China. Embora o Corinthians também esteja de olho na situação, o Flamengo tem vantagem e seria um destino mais provável caso haja de fato uma transferência.

Neste momento, no entanto, o clube rubro-negro espera um sinal verde. Isso porque Oscar deseja sair, numa negociação pelo menos até novembro, e a visão nos bastidores é de que não haverá dificuldade de acerto entre clube e jogador. Mas o maior obstáculo não foi superado até o momento: a liberação dos chineses para um acordo por empréstimo. O jogador, inclusive, gostaria de já estar no Rio de Janeiro.

VÁGNER LOVE FECHA COM SPORT

Vágner Love será jogador do Sport em 2022. Livre no mercado, o atacante de 38 anos desembarca nesta quarta-feira (27) em Recife para assinar contrato e reforçar o time rubro-negro, agora comandado por Claudinei Oliveira.

Segundo apurou o UOL Esporte, o atacante também chegou a negociar com o Paysandu, mas acabou dando preferência ao time pernambucano. O contrato deve ir até o fim da Série B.

SÃO PAULO PERSISTE NA CONTRATAÇÃO DE GOLEIRO DO SANTOS

O São Paulo não desistiu da contratação do goleiro John, do Santos. A primeira oferta do time tricolor foi de 4 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Ela, porém, foi considerada baixa para o seu valor de mercado e foi recusada prontamente. Agora, uma nova investida deve ser feita ainda nesta semana.

A equipe de Rogério Ceni conta com a vontade do jogador para facilitar a negociação. John, por sua vez, não quer forçar a situação por respeito ao Peixe, mas vê o momento ideal para sair. João Paulo se consolidou, ganhou a confiança dos torcedores e hoje é o capitão do elenco santista. Assim, John busca mais oportunidades.

MANO DEVE FICAR NO INTER

Enquanto trabalha para anunciar reforços que contribuam com o elenco na conclusão deste ano, o Internacional também está de olho na temporada que vem. Neste sentido, a permanência de Mano Menezes é considerada fundamental para seguir no processo de busca pelas conquistas.

Nesta terça-feira, o presidente do clube, Alessandro Barcellos, afirmou que a renovação de contrato com o treinador está "muito bem encaminhada". Segundo ele, não há prazo definido para concluir a negociação. No entanto, o processo está dentro do esperado pelas partes envolvidas e perto de ser concretizado.

APELO PARA MANTER CRISTIANO RONALDO

Em meio a um impasse acerca da permanência de Cristiano Ronaldo, o Manchester United apelou ao lendário treinador Alex Ferguson para tentar convencer o português a seguir no clube. De acordo com o jornal britânico Daily Star, o maior comandante da história do clube - que trabalhou com CR7 em sua primeira passagem - participou da reunião desta terça-feira (26), para tratar do futuro do atacante.