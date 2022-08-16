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Mudou de ideia

Técnico do United recua e pode permitir saída de Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag afirmou por diversas vezes que gostaria de contar com o craque português para a sequência da temporada. Já nos últimos dias, o holandês demonstrou indiferença com a presença de CR7 no elenco
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 ago 2022 às 11:04

Publicado em 16 de Agosto de 2022 às 11:04

Cristiano Ronaldo estaria insatisfeito em continuar no Manchester United
Cristiano Ronaldo estaria insatisfeito em continuar no Manchester United Crédito: Reprodução / Instagram @cristiano
Após afirmar diversas vezes que conta com Cristiano Ronaldo para a temporada, o técnico Erik ten Hag mudou de ideia. Incomodado com o ambiente ruim no Manchester United, que seria causado pela presença do atacante, o novo treinador do clube inglês deve permitir a saída do astro ainda nesta janela de transferências.
Desde que assumiu o time, o holandês reiterava o discurso de que contava com o português até o fim do contrato, no próximo ano. Ele até havia liberado Cristiano Ronaldo das viagens de pré-temporada, em meio à insatisfação do jogador, que já dava sinais de que queria deixar o time.
A situação mudou nos últimos dias. De acordo com fontes da BBC Sport, a comissão técnica teria avaliado que a presença de Cristiano Ronaldo na equipe estaria afetando o clima nos treinos, jogos e no vestiário. O português estaria isolado, sem manter contato com os companheiros de time antes e durante as partidas.
A mudança foi percebida com o início do Campeonato Inglês. O United vinha de uma grande campanha nos amistosos de pré-temporada e o time iniciava a competição com a confiança elevada, à espera de jogos promissores. Mas perdeu suas duas primeiras partidas, ambas contra rivais de menor expressão, incluindo uma goleada no fim de semana: Brighton (2 a 1) e Brentford (4 a 0).
Na avaliação de Ten Hag, Cristiano Ronaldo seria o principal responsável pelo clima negativa no clube nos últimos dias. A situação preocupa porque o próximo jogo do United será o clássico com o Liverpool, em casa, na segunda-feira que vem, dia 22.
O que estaria impedindo a saída do atacante no momento é a falta de opções no ataque do United. O clube estaria fazendo avaliações do mercado para tentar um substituto para o português nesta janela.
Cristiano Ronaldo não esconde desde o fim da temporada europeia passada, em maio, que não pretendia seguir no United. Na reta final de sua carreira, o português quer aproveitar o tempo que lhe resta nos gramados para tentar brilhar nos torneios mais importantes, como a Liga dos Campeões. Mas o United não se classificou para o prestigiado torneio.
Durante as férias, o nome do atacante foi oferecido a diversos gigantes europeus, como Bayern de Munique, Manchester City e Paris Saint-Germain. Recentemente, o português teria sido cogitado no Atlético de Madrid e no Sporting.

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