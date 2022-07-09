Twitter diz que processará Musk para que compra por US$ 44 bi seja efetuada

Após o empresário Elon Musk informar que quer desistir de comprar o Twitter, o presidente do conselho administrativo da plataforma, Bret Taylor, se pronunciou na noite desta sexta-feira (8), dizendo que a rede vai entrar com uma ação contra Musk, exigindo que ele cumpra sua palavra e termine a aquisição por US$ 44 bilhões.

O bilionário Elon Musk desistiu da compra do Twitter, que pretende exigir a finalização do negócio Crédito: Pixabay

"O Conselho do Twitter está comprometido em fechar a transação no preço e nos termos acordados com o sr. Musk, e planeja entrar com uma ação legal para fazer cumprir o acordo. Estamos confiantes que prevaleceremos no tribunal de Delaware", escreveu Taylor.

Em carta registrada na SEC (a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA), a equipe jurídica de Musk alegou que a desistência tem relação com a falta de clareza nas informações solicitadas por Musk ao Twitter, e que isso seria uma quebra de contrato.

"Por quase dois meses, o sr. Musk solicitou dados e informações necessárias para 'fazer uma avaliação' independente da prevalência de contas falsas ou de spam na plataforma", diz o documento assinado pela equipe jurídica do empresário. "O Twitter falhou ou se recusou a fornecer as informações".

Musk anunciou no dia 25 de abril que iria comprar o Twitter por US$ 44 bilhões e, desde então, tem feito questionamentos sobre números de contas spam e falsas.

No documento, o advogado representante de Musk, Mark Ringler, também aponta que o Twitter não cumpriu o acordo por conter "representações materialmente imprecisas", se referindo às declarações preliminares de Musk sobre as contas de spam.

À época, o Twitter havia alegado não era possível calcular as contas falsas usando apenas informações públicas e que os números da empresa, de 5%, foram obtidos obtidos pelos especialistas da empresa.

"Enquanto esta análise permanece, tudo indica que diversas das declarações do Twitter envolvendo os seus mDAUs (métrica para usuários diários monetizáveis) são falsos ou materialmente enganosos", apontou Ringler.

A desistência da compra do Twitter por Musk ainda deve render muitos capítulos, dado que as partes envolvidas devem entrar numa batalha judicial.