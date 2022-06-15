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Fim de uma era

Microsoft encerra atividades do Internet Explorer após 27 anos

O anúncio oficial foi feito em maio de 2021, quando a empresa disse que o IE seria substituído pelo Edge, navegador nativo do Windows 10 e 11

Publicado em 15 de Junho de 2022 às 17:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

15 jun 2022 às 17:48
Navegador internet explorer
Navegador Internet Explorer foi o principal navegador dos anos 2000 Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
Depois de 27 anos, o Internet Explorer (IE) chegou ao fim. A Microsoft vai encerrar o suporte ao principal navegador dos anos 2000 a partir desta quarta-feira (15), quando a empresa passa a se dedicar exclusivamente ao Edge.
Embora o fim do Explorer já fosse esperado desde o lançamento do sucessor, em 2015, a principal evidência só chegou em 2020. Naquele ano, a Microsoft anunciou que produtos como Teams e Office 365 não seriam compatíveis com o navegador antigo.
Contudo, o anúncio oficial foi feito em maio de 2021, quando a empresa disse que o IE seria substituído pelo Edge, navegador nativo do Windows 10 e 11, a partir de 15 de junho de 2022.
"O Microsoft Edge não só é um navegador mais rápido, seguro e moderno que o Internet Explorer, como também é capaz de lidar com uma preocupação importante: a compatibilidade com aplicativos e sites antigos", afirmou a Microsoft em post no blog oficial.
O Edge tem a opção de ativar o modo IE, no qual o usuário navega na internet como se estivesse usando o navegador antigo. Isso permite que sites mais antigos, projetados para o software, sejam acessados.
"Não dá para agradecer o apoio de todos pelo Internet Explorer ao longo dos anos. Muitas pessoas e empresas ao redor do mundo dependeram do IE para ajudá-los a aprender, crescer e conduzir negócios online", disse a empresa.
A última versão do software é o Internet Explorer 11, lançado em 2013, cuja última atualização data de novembro de 2020.
O IE foi lançado em agosto de 1995, ao lado do sistema operacional Windows 95. O produto dominou o mercado até o início dos anos 2010, quando o Google Chrome tomou o posto de navegador mais popular. Por conta dessa hegemonia, o Internet Explorer foi protagonista do início da navegação na internet de muitos usuários.

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