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Compra bilionária

Elon Musk assume controle do Twitter e começa onda de demissões

O bilionário afirma que não quer que a rede social seja um ´´inferno livre para todos``, e sim uma rede acolhedora

Publicado em 28 de Outubro de 2022 às 10:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 out 2022 às 10:44
Elon Musk, o homem mais rico do mundo, assumiu o controle do Twitter nesta sexta-feira (28) após fechar um acordo avaliado em US$ 44 bilhões para a aquisição da rede social.
fez uma proposta para adquirir mais ações da operadora da rede social por US$ 54,20 por papel, em um negócio que avalia a companhia em mais de US$ 43 bilhões. 01/12/2020 - Foto: HANNIBAL HANSCHKE/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO
Elon Musk assume controle do Twitter e começa onda de demissões Crédito: HANNIBAL HANSCHKE
De acordo com o jornal Washington Post, uma das primeiras medidas de Musk foi promover uma revolução interna na empresa. Ao menos três executivos do alto escalão do Twitter foram demitidos e um outro foi afastado.
Algumas fontes afirmaram ao jornal que o CEO Parag Agrawal, o diretor financeiro Ned Segal e a chefe de política legal, confiança e segurança, Vijaya Gadde foram demitidos. Além dos três executivos, o conselheiro geral da empresa, Sean Edgett foi afastado pelo novo comandante do Twitter.
Os movimentos do bilionário nesta quinta-feira sinalizaram suas intenções de colocar sua marca pessoal em uma das empresas de mídia social mais influentes de todo o mundo. Recentemente Musk havia criticado publicamente a gestão do Twitter sobre decisões de produtos e moderação de conteúdo.
O fechamento do negócio foi o desfecho de uma longa saga onde Musk havia realizado a aquisição da empresa a um preço inflacionado, e posteriormente renegou o acordo antes de entrar em uma batalha com a rede social.
Em sua descrição na rede social Musk já se autodenomina como "Chefe do Twitter" e, segundo fontes relataram ao Washington Post, ontem (26) o bilionário apareceu de surpresa na sede da empresa com uma pia e tuitou "let that sink in"uma expressão popular que quer dizer algo como "hora de cair a ficha"; a palavra "sink" significa pia.

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