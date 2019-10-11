Evento Gratuito

Feira de inovação automotiva Autotech reúne atrações para toda a família

Evento trará novidades do setor, palestras técnicas, além de exposição de supercarros e atrações infantis

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 10:30 - Atualizado há 6 anos

Feira automotiva Autotech em Vitória 1 de 14

A indústria automobilística deve receber cerca de R$ 40 bilhões em investimentos até 2024, segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives). As apostas do mercado estão nas tecnologias para oficinas mais conectadas. Para mostrar essas e outras inovações do setor automotivo, a Autotech – maior feira de tecnologia automotiva do Estado - abre as portas nesta sexta-feira (11) e vai até domingo (13), na Praça do Papa, em Vitória.

A feira, de entrada gratuita, tem a expectativa de receber 12 mil pessoas durante os seus três dias, 20% a mais que os 10 mil recepcionados em 2018. Para tanto, além do foco na exposição das tecnologias que o setor automobilístico está apostando e palestras para profissionais da indústria automotiva, haverá programação para toda a família. Os visitantes poderão assistir, por exemplo, um bate-papo entre o piloto de Stock Car Nelsinho Piquet e o jornalista e comentarista de Fórmula 1 Reginaldo Leme. Cesar Urnhani, piloto de testes do Autoesporte, também estará presente.

A cereja do bolo para amantes de veículos é o Espaço Supermáquinas, com exposição do carro de Stock Car de Nelsinho Piquet, um Maserati, carros antigos e veículos militares. O evento contará também com shows de bandas de rock locais, Food Trucks, Beer Trucks e atrações para divertir a garotada.

Oficina do Futuro

Um dos pontos altos da feira para quem trabalha no setor automotivo é a Oficina do Futuro. As inovações são inúmeras. Elas chegam para melhorar a qualidade dos veículos e a competitividade e produtividade das fábricas. Controle de estoques por meio de drones, impressão de peças em 3D, fábricas digitais e softwares são alguns exemplos.

A Bosch, por exemplo, investiu em um software que pretende solucionar um dos principais desafios das oficinas: a compra de peças erradas. “O veículo entra na oficina conectada e já passa pelo equipamento de diagnóstico, feito por meio de um software que mostra, via sistema, tudo o que o carro necessita em relação à manutenção, até peças”, afirma Evando Almeida, consultor técnico e comercial da Bosch no Espírito Santo.

Eduardo Dalla Mura, presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa-ES) é otimista quanto ao desenvolvimento do setor. “Os carros são quem demandam as mudanças. Agora os carros híbridos e elétricos estão chegando e eles precisam de conserto. As mudanças são grandes, mas já estamos nos atualizando.”

Os carros elétricos e híbridos são as principais apostas do futuro para o mercado. Podem parecer distantes para alguns consumidores, mas para o setor automobilístico já é palpável. “Estamos indo ao encontro dessas tecnologias. As oficinas estão avançando de acordo com o mercado”, afirma Dalla Mura. A Autotech 2019 é realizada pela Dupla Produções e pelo Sindirepa.

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA OFICINA DO FUTURO

PALCO

72 VAGAS POR HORÁRIO

12/10

14h às 15h – Introdução A Rota 2021 Capixaba, Os Veículos Híbridos e Elétricos: Os Tipos De Arquiteturas e Funcionamento, Dessas Tecnologias No Mercado

Palestrante: Everton Peroni – Professor do SENAI

16h às 17h30min – O Mundo Atual da Reparação Automotiva

Palestrante: Cesar Urnhani – Piloto do programa Auto Esporte da TV Globo

18h às 19h – “Dimension Customs” ( Reparos UV Lanternagem e Pintura)

Palestrantes: Juliano Barbosa e Emerson Calvo.

19h30min às 20h30min - Kobayashi “Sprex Japan” (Novas Tecnologias em Reparos Rápidos em Funilaria e Pintura).

Palestrante: Kazuhiko Kobayashi

20h30 às 21h30 - “Dimension Customs” (Reparos UV Lanternagem e Pintura)

Palestrantes: Juliano Barbosa e Emerson Calvo.

13/10

10h30 às 11h30 – Introdução A Rota 2021 Capixaba, Os Veículos Híbridos e Elétricos: Como começas uma manutenção nos HEV’S e EV’S no meu centro automotivo.

Palestrante: Everton Peroni – Professor do SENAI

14h30 às 15h30 – “Dimension Customs” ( Reparos UV Lanternagem e Pintura)

Palestrantes: Juliano Barbosa e Emerson Calvo.

16h às 17h - “Sprex Japan” (Novas Tecnologias em Reparos Rápidos em Funilaria e Pintura).

Palestrante: Kazuhiko Kobayashi

18h às 19h - “Dimension Customs” ( Reparos UV Lanternagem e Pintura)

Palestrantes: Juliano Barbosa e Emerson Calvo

PROGRAMAÇÃO – OFICINA MODELO (CABINE DE PINTURA e LABORATÓRIO DE TINTA)

20 VAGAS POR HORÁRIO

12/10

10h30 às 13h30 – O Futuro Do Reparo Automotivo – Reparo rápido UV e novas tecnologias da teoria até a pratica;

Apresentação de soluções de alta performance para reparo rápido perfeito;

Desenvolvimento de cores (preparação em laboratório de tinta);

Preparação de superfície;

Sistema de aspiração;

Polimento.

14h30 às 17h30 - O Futuro Do Reparo Automotivo – Reparo rápido UV e novas tecnologias da teoria até a pratica;

Apresentação de soluções de alta performance para reparo rápido perfeito;

Desenvolvimento de cores (preparação em laboratório de tinta);

Preparação de superfície;

Sistema de aspiração;

Polimento.

18h às 21h - O Futuro Do Reparo Automotivo – Reparo rápido UV e novas tecnologias da teoria até a pratica;

Apresentação de soluções de alta performance para reparo rápido perfeito;

Desenvolvimento de cores (preparação em laboratório de tinta);

Preparação de superfície;

Sistema de aspiração;

Polimento.

13/10

10h30 às 13h30 – O Futuro Do Reparo Automotivo – Reparo rápido UV e novas tecnologias da teoria até a pratica;

Apresentação de soluções de alta performance para reparo rápido perfeito;

Desenvolvimento de cores (preparação em laboratório de tinta);

Preparação de superfície;

Sistema de aspiração;

Polimento.

14h às 17h - O Futuro Do Reparo Automotivo – Reparo rápido UV e novas tecnologias da teoria até a pratica;

Apresentação de soluções de alta performance para reparo rápido perfeito;

Desenvolvimento de cores (preparação em laboratório de tinta);

Preparação de superfície;

Sistema de aspiração;

Polimento.

17h às 20h - O Futuro Do Reparo Automotivo – Reparo rápido UV e novas tecnologias da teoria até a pratica;

Apresentação de soluções de alta performance para reparo rápido perfeito;

Desenvolvimento de cores (preparação em laboratório de tinta);

Preparação de superfície;

Sistema de aspiração;

Polimento.

PROGRAMAÇÃO - TREINAMENTOS BOSCH

30 VAGAS POR HORÁRIO

Dia 11/10

19h - Oficina Conectada

20h30 - Usando 100% do Scanner

21h30 - Tempario - Seu tempo sendo valorizado

Palestrante: Luciano Sterling - Diretor Tempario

Dia 12/10

10h30 - Oficina Conectada, o futuro das oficinas;

Palestrante: Wesley Infel - Bosch

14h30 - Sistema de Exaustão, Catalisadores e diagnóstico;

Palestrante: Wesley Infel - Bosch

16h00 - Manutenção, fato Ou Fake;

Palestrante: Wesley Infel - Bosch

17h30 - Sistemas de Arrefecimento;

Palestrante: Sérgio Rolin Radiex

18h30 - Tempario - Seu tempo sendo valorizado

Palestrante: Luciano Sterling - Diretor Tempario

19h30 - Diagnostico por leitura e interpretações de Sinais FSA

Palestrante: Wesley Infel - Bosch

Dia 13/10

10h30 - Quanto vale seu diagnóstico

Palestrante: Wesley Infel - Bosch

13h30 - Diagnosticando com KTS sem desmontar;

Palestrante: Wesley Infel - Bosch

15h00 - Tempario - Seu tempo sendo valorizado

Palestrante: Luciano Sterling - Diretor Tempario

