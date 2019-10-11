Home
>
Economia do ES
>
Feira de inovação automotiva Autotech reúne atrações para toda a família

Feira de inovação automotiva Autotech reúne atrações para toda a família

Evento trará novidades do setor, palestras técnicas, além de exposição de supercarros e atrações infantis

Heloísa Bergami

[email protected]

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 10:30

 - Atualizado há 6 anos

Feira automotiva Autotech em Vitória

Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio
Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio
Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio
Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio
Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio
Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio
Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio
Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio
Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio
Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio
Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio
Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio
Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio
Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio
1 de 14
Feira automotiva Autotech em Vitória por Jefferson Rocio

Recomendado para você

Segmentos de hipermercados e supermercados e vestuário e calçados representam, juntos, 75% do faturamento desta época do ano

Natal deve movimentar R$ 1,57 bilhão em vendas no comércio do ES

Após representantes do mercado imobiliário criticarem o texto aprovado pelos deputados estaduais, o governador disse que vai ouvir envolvidos antes da sanção ao projeto

Casagrande diz que vai ouvir TJES e Assembleia sobre as taxas de cartório

Segundo estimativa realizada pelo Observatório Findes, caso as projeções se consolidem, 2026 será o quarto ano consecutivo de alta do PIB do Estado

Economia do ES deve crescer em 2026 em ritmo menor do que neste ano

A indústria automobilística deve receber cerca de R$ 40 bilhões em investimentos até 2024, segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives). As apostas do mercado estão nas tecnologias para oficinas mais conectadas. Para mostrar essas e outras inovações do setor automotivo, a Autotech – maior feira de tecnologia automotiva do Estado - abre as portas nesta sexta-feira (11) e vai até domingo (13), na Praça do Papa, em Vitória.

A feira, de entrada gratuita, tem a expectativa de receber 12 mil pessoas durante os seus três dias, 20% a mais que os 10 mil recepcionados em 2018. Para tanto, além do foco na exposição das tecnologias que o setor automobilístico está apostando e palestras para profissionais da indústria automotiva, haverá programação para toda a família. Os visitantes poderão assistir, por exemplo, um bate-papo entre o piloto de Stock Car Nelsinho Piquet e o jornalista e comentarista de Fórmula 1 Reginaldo Leme. Cesar Urnhani, piloto de testes do Autoesporte, também estará presente.

A cereja do bolo para amantes de veículos é o Espaço Supermáquinas, com exposição do carro de Stock Car de Nelsinho Piquet, um Maserati, carros antigos e veículos militares. O evento contará também com shows de bandas de rock locais, Food Trucks, Beer Trucks e atrações para divertir a garotada.

Oficina do Futuro

Um dos pontos altos da feira para quem trabalha no setor automotivo é a Oficina do Futuro. As inovações são inúmeras. Elas chegam para melhorar a qualidade dos veículos e a competitividade e produtividade das fábricas. Controle de estoques por meio de drones, impressão de peças em 3D, fábricas digitais e softwares são alguns exemplos.

A Bosch, por exemplo, investiu em um software que pretende solucionar um dos principais desafios das oficinas: a compra de peças erradas. “O veículo entra na oficina conectada e já passa pelo equipamento de diagnóstico, feito por meio de um software que mostra, via sistema, tudo o que o carro necessita em relação à manutenção, até peças”, afirma Evando Almeida, consultor técnico e comercial da Bosch no Espírito Santo.

Eduardo Dalla Mura, presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Estado do Espírito Santo (Sindirepa-ES) é otimista quanto ao desenvolvimento do setor. “Os carros são quem demandam as mudanças. Agora os carros híbridos e elétricos estão chegando e eles precisam de conserto. As mudanças são grandes, mas já estamos nos atualizando.”

Os carros elétricos e híbridos são as principais apostas do futuro para o mercado. Podem parecer distantes para alguns consumidores, mas para o setor automobilístico já é palpável. “Estamos indo ao encontro dessas tecnologias. As oficinas estão avançando de acordo com o mercado”, afirma Dalla Mura. A Autotech 2019 é realizada pela Dupla Produções e pelo Sindirepa.

PROGRAMAÇÃO TÉCNICA OFICINA DO FUTURO

PALCO

72 VAGAS POR HORÁRIO

12/10

14h às 15h – Introdução A Rota 2021 Capixaba, Os Veículos Híbridos e Elétricos: Os Tipos De Arquiteturas e Funcionamento, Dessas Tecnologias No Mercado

Palestrante: Everton Peroni – Professor do SENAI

16h às 17h30min – O Mundo Atual da Reparação Automotiva

Palestrante: Cesar Urnhani – Piloto do programa Auto Esporte da TV Globo

18h às 19h – “Dimension Customs” ( Reparos UV Lanternagem e Pintura)

Palestrantes: Juliano Barbosa e Emerson Calvo.

19h30min às 20h30min - Kobayashi “Sprex Japan” (Novas Tecnologias em Reparos Rápidos em Funilaria e Pintura).

Palestrante: Kazuhiko Kobayashi

20h30 às 21h30 - “Dimension Customs” (Reparos UV Lanternagem e Pintura)

Palestrantes: Juliano Barbosa e Emerson Calvo.

13/10

10h30 às 11h30 – Introdução A Rota 2021 Capixaba, Os Veículos Híbridos e Elétricos: Como começas uma manutenção nos HEV’S e EV’S no meu centro automotivo.

Palestrante: Everton Peroni – Professor do SENAI

14h30 às 15h30 – “Dimension Customs” ( Reparos UV Lanternagem e Pintura)

Palestrantes: Juliano Barbosa e Emerson Calvo.

16h às 17h - “Sprex Japan” (Novas Tecnologias em Reparos Rápidos em Funilaria e Pintura).

Palestrante: Kazuhiko Kobayashi

18h às 19h - “Dimension Customs” ( Reparos UV Lanternagem e Pintura)

Palestrantes: Juliano Barbosa e Emerson Calvo

PROGRAMAÇÃO – OFICINA MODELO (CABINE DE PINTURA e LABORATÓRIO DE TINTA)

20 VAGAS POR HORÁRIO

12/10

10h30 às 13h30 – O Futuro Do Reparo Automotivo – Reparo rápido UV e novas tecnologias da teoria até a pratica;

Apresentação de soluções de alta performance para reparo rápido perfeito;

Desenvolvimento de cores (preparação em laboratório de tinta);

Preparação de superfície;

Sistema de aspiração;

Polimento.

14h30 às 17h30 - O Futuro Do Reparo Automotivo – Reparo rápido UV e novas tecnologias da teoria até a pratica;

Apresentação de soluções de alta performance para reparo rápido perfeito;

Desenvolvimento de cores (preparação em laboratório de tinta);

Preparação de superfície;

Sistema de aspiração;

Polimento.

18h às 21h - O Futuro Do Reparo Automotivo – Reparo rápido UV e novas tecnologias da teoria até a pratica;

Apresentação de soluções de alta performance para reparo rápido perfeito;

Desenvolvimento de cores (preparação em laboratório de tinta);

Preparação de superfície;

Sistema de aspiração;

Polimento.

13/10

10h30 às 13h30 – O Futuro Do Reparo Automotivo – Reparo rápido UV e novas tecnologias da teoria até a pratica;

Apresentação de soluções de alta performance para reparo rápido perfeito;

Desenvolvimento de cores (preparação em laboratório de tinta);

Preparação de superfície;

Sistema de aspiração;

Polimento.

14h às 17h - O Futuro Do Reparo Automotivo – Reparo rápido UV e novas tecnologias da teoria até a pratica;

Apresentação de soluções de alta performance para reparo rápido perfeito;

Desenvolvimento de cores (preparação em laboratório de tinta);

Preparação de superfície;

Sistema de aspiração;

Polimento.

17h às 20h - O Futuro Do Reparo Automotivo – Reparo rápido UV e novas tecnologias da teoria até a pratica;

Apresentação de soluções de alta performance para reparo rápido perfeito;

Desenvolvimento de cores (preparação em laboratório de tinta);

Preparação de superfície;

Sistema de aspiração;

Polimento.

PROGRAMAÇÃO - TREINAMENTOS BOSCH

30 VAGAS POR HORÁRIO

Dia 11/10

19h - Oficina Conectada

20h30 - Usando 100% do Scanner

21h30 - Tempario - Seu tempo sendo valorizado

Palestrante: Luciano Sterling - Diretor Tempario

Dia 12/10

10h30 - Oficina Conectada, o futuro das oficinas;

Palestrante: Wesley Infel - Bosch

14h30 - Sistema de Exaustão, Catalisadores e diagnóstico;

Palestrante: Wesley Infel - Bosch

16h00 - Manutenção, fato Ou Fake;

Palestrante: Wesley Infel - Bosch

17h30 - Sistemas de Arrefecimento;

Palestrante: Sérgio Rolin Radiex

18h30 - Tempario - Seu tempo sendo valorizado

Palestrante: Luciano Sterling - Diretor Tempario

19h30 - Diagnostico por leitura e interpretações de Sinais FSA

Palestrante: Wesley Infel - Bosch

Dia 13/10

10h30 - Quanto vale seu diagnóstico

Palestrante: Wesley Infel - Bosch

13h30 - Diagnosticando com KTS sem desmontar;

Palestrante: Wesley Infel - Bosch

15h00 - Tempario - Seu tempo sendo valorizado

Palestrante: Luciano Sterling - Diretor Tempario

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais