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Evento celebra afroempreendedorismo e diversidade na Enseada do Suá

Encontro das Pretas promove debates sobre inovação, sustentabilidade e diversidade, acompanhados por apresentações culturais e musicais. Organização espera receber dez mil pessoas ao longo de dois dias
Arthur Moschen

Arthur Moschen

Publicado em 

25 ago 2023 às 17:14

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 17:14

O Encontro das Pretas chega a sua nona edição, trazendo temas como inovação, sustentabilidade, empreendedorismo afro e diversidade. Nos dias 26 e 27 de agosto, o evento vai acontecer no estacionamento A do Shopping Vitória, das 10h às 22h. Com o tema "FUTURES", o evento contará com uma série de atividades, desde exposições e vendas até mesas redondas, palestras, contação de histórias e performances culturais e musicais.
Encontro das Pretas contará também com apresentações musicais, e intervenções culturais.
Encontro das Pretas contará também com apresentações musicais, e intervenções culturais. Crédito: Divulgação
É uma iniciativa do Laboratório de Tecnologia em Inovação Social Das Pretas e reúne 70 afroempreendedores, selecionados por meio de edital, que terão a oportunidade de expor e vender seus produtos e serviços.
Com um público estimado de cinco mil pessoas por dia, o Encontro das Pretas se destaca como o maior evento de Cultura Negra do Espírito Santo e um dos maiores do país. Por meio de discussões em linguagem contemporânea e inclusiva, o evento busca contribuir para a redução das desigualdades étnico-raciais e de gênero, promovendo a diversidade em todas as suas formas.
A empreendedora veterana Cacau Moda Afro, que já participou de quatro edições, ressalta que o Encontro das Pretas é uma plataforma que fortalece marcas, reconhecimento e novas oportunidades de negócios. “O evento para mim é um multiplicador de possibilidades, pois nos ajuda no reforço da nossa marca, reconhecimento e divulgação do nosso trabalho e conquista de novos clientes. Eu pretendo participar mostrando ao público as características da cultura local através da moda afro capixaba”, comenta Cacau.
A programação de dois dias de evento inclui "faróis temáticos", como Direito às Cidades, Negras Potências, Sustentabilidade e Futuro Ancestral. Além disso, serão realizadas palestras como "Afrofuturismo – Uma Janela para o Futuro" e "Futuro Ecológico". A Diretora de Programação Luana Loriano destaca que a maioria dos painéis será protagonizada por vozes negras capixabas, dando enfoque para as narrativas negras do Espírito Santo.
Desde sua criação, o Encontro das Pretas tem se consolidado como uma plataforma cultural e de negócios, recebendo mais de 80 mil pessoas ao longo de oito edições e contando com a participação de 500 expositores. Além disso, o evento já recebeu performances de artistas renomadas como Karol Conká, MC Tha e Tássia Reis.
Priscila Gama, CEO do Das Pretas.
Priscila Gama, CEO do Das Pretas. Crédito: Divulgação
A CEO do Das Pretas, Priscila Gama, destaca o esforço coletivo por um mundo plural e inclusivo. Ela ressalta que o Encontro das Pretas busca não apenas promover protagonismo negro, mas também apresentar negócios afro-indígenas com produção capixaba. “É importante a retomada das nossas atividades de forma conjunta (a última edição ocorreu em 2021), pensando em um mundo plural, inclusivo, em que a gente sabe que precisa estar de mãos dadas para ser sustentável”, afirma.

Serviço

  • Encontro das Pretas – 9ª edição
  • Data: 26 e 27 de agosto
  • Hora: 10h às 22h
  • Local: Estacionamento A do Shopping Vitória – Av. Américo Buaiz 200, Enseada do Suá - Vitória
  • Entrada gratuita
  • Instagram: @encontrodaspretas
  • Site: encontrodaspretas.com.br

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