Nova ferrovia no ES terá túnel de 715 metros em Viana, 15 pontes e 20 viadutos

Projeto obtido com exclusividade por A Gazeta traz detalhes do ramal da Vitória a Minas que será construído pela Vale entre Santa Leopoldina e Anchieta

Publicado em 13 de junho de 2025 às 17:50

O traçado principal do Ramal Anchieta terá 99 quilômetros e atravessará seis municípios Crédito: Vitor Jubini

O projeto do ramal da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM) que será construído pela Vale entre Santa Leopoldina e Anchieta prevê a construção de um túnel de 715 metros de extensão, localizado na região de Viana. A estrutura será construída na altura do quilômetro 25 da ferrovia.>

Conforme projeto obtido com exclusividade por A Gazeta, a construção será realizada a partir de metodologia como o Novo Método Austríaco de Túneis (NATM) e escavação a céu aberto. Em trechos rochosos, o desmonte será realizado com o uso de explosivos. A previsão é que a construção do túnel leve 28 meses, entre o primeiro e o terceiro anos do projeto.>

Além do túnel, o projeto contempla ainda a construção de uma série de estruturas projetadas para transpor vales, rios e cruzamentos com vias, com o objetivo de estabelecer travessias seguras para a população e veículos:>

14 pontes ferroviárias: duas em Santa Leopoldina, quatro em Cariacica, uma em Viana, uma em Vila Velha, quatro em Guarapari e duas em Anchieta;

duas em Santa Leopoldina, quatro em Cariacica, uma em Viana, uma em Vila Velha, quatro em Guarapari e duas em Anchieta; 1 ponte rodoviária: em Santa Leopoldina;

em Santa Leopoldina; 8 viadutos ferroviários: um em Santa Leopoldina, quatro em Viana, dois em Guarapari e um em Anchieta;

um em Santa Leopoldina, quatro em Viana, dois em Guarapari e um em Anchieta; 12 viadutos rodoviários: dois em Cariacica, três em Vila Velha, cinco em Guarapari e dois em Anchieta;

dois em Cariacica, três em Vila Velha, cinco em Guarapari e dois em Anchieta; 44 passagens inferiores: quatro em Santa Leopoldina, sete em Cariacica, seis em Viana, uma em Vila Velha, 16 em Guarapari e dez em Anchieta. >

Esse trecho será uma extensão da Vitória a Minas até Ubu, em Anchieta, e servirá como conexão à nova ferrovia que vai ligar o Espírito Santo ao Rio de Janeiro (EF 118) e terá a Vale como responsável pela construção. A definição da construção do trecho de 99,3 quilômetros ocorreu dentro de um acordo feito pela mineradora e o governo federal no âmbito da revisão das concessões da EFVM e da Estrada de Ferro Carajás (EFC). >

O traçado principal do Ramal Anchieta terá 99,3 quilômetros, atravessando seis municípios capixabas: Santa Leopoldina, Cariacica, Vila Velha, Viana, Guarapari e Anchieta, predominantemente em área rural. A previsão é que o traçado siga o eixo da BR 101. Os investimentos, totalmente da Vale, somam R$ 7,43 bilhões.>

As informações estão no Relatório de Impacto Ambiental apresentado ao Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) em abril deste ano. Além do Rima, também foram protocolados, segundo o órgão ambiental, o pedido de Licença Prévia e o Estudo de Impacto Ambiental (EIA). De acordo com o Iema, todos seguem em análise técnica, dentro dos prazos legais.

A nova ligação ferroviária tem como objetivo principal melhorar o desempenho e o desenvolvimento regional, ampliando a capacidade e a segurança do transporte, com potencial para escoar até 15 milhões de toneladas de cargas gerais – incluindo grãos, combustível, insumos agrícolas e minério de ferro.>

As obras estão previstas para ter início no primeiro semestre de 2028 e devem durar cerca de 50 meses. A operação do ramal tem início projetado para o primeiro semestre de 2033. Na operação, a velocidade dos trens na ferrovia será de 65 km/h, com previsão de quatro viagens por dia, compostos por duas locomotivas com 172 vagões cada.>

Para a execução, serão instalados cinco canteiros principais fixos e 74 canteiros avançados itinerantes, distribuídos ao longo da extensa área do projeto. Está prevista ainda a desapropriação de 477 imóveis ao longo do percurso.>

Projetos no governo federal

A Agência Nacional dos Transportes Terrestres (ANTT) foi procurada para informar sobre recebimento de projetos do ramal ferroviário. Segundo a ANTT, no âmbito da Superintendência de Transporte Ferroviário (Sufer), a última entrega de projeto referente ao Ramal Anchieta — trecho ferroviário entre Cariacica (ES) e o Porto de Ubu, em Anchieta (ES) — foi realizada pela concessionária Vale S.A. em agosto de 2023.>

Após essa entrega, a ANTT informou que consultou o Ministério dos Transportes quanto à manutenção da diretriz de política pública que prevê a execução do ramal como investimento adicional ao contrato da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). A partir dessa definição, será possível dar andamento aos trâmites para celebração de um termo aditivo contratual.>

O Ministério dos Transportes também foi procurado, mas não deu retorno até a publicação deste texto.>

