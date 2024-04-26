Missão empresarial do Estado na China, com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço Crédito: Divulgação

Espírito Santo vai receber, no segundo semestre de 2024, o primeiro laboratório especializado em mobilidade elétrica do Brasil. O investimento para implantar a unidade vai passar de R$ 1 milhão. Caberá à Comexport, a montagem do laboratório, enquanto fabricantes de veículos elétricos, como BYD e GWM, de sistemas para a mobilidade elétrica e de autopeças fornecerão carros, partes e peças para equipar as instalações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-ES).

Your browser does not support the audio element. ES vai ganhar laboratório especializado em mobilidade elétrica

A estrutura criada no Senai Espírito Santo oferecerá qualificação e treinamento a profissionais de todo o país, relacionados a movimentação, carregamento, armazenagem, utilização, manutenção e retrabalhos em veículos híbridos e elétricos, seus sistemas e baterias.

Assinaram o termo de cooperação o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço , o presidente da Comexport, Alan Goldlust, o vice-presidente Comercial da Comexport, Rodrigo Teixeira, e o presidente da GWM América Latina e Região, James Yang.

"Aqui na China confirmamos essa novidade. Um investimento conjunto em capital humano, na formação e qualificação de pessoas para evoluir no mercado de trabalho. O Espírito Santo já se destaca na importação, nacionalização e distribuição de veículos híbridos e elétricos, sendo a principal porta de entrada do Brasil. Unimos a expertise do Senai e o interesse das empresas por se tratar de nova tecnologia em acelerada expansão de uso no País", destaca Ricardo Ferraço.

Previsto para iniciar a operação no segundo semestre de 2024, o laboratório de excelência na esfera governamental vai qualificar profissionais do setor público, como bombeiros militares, forças policiais, entre outros agentes de segurança e tecnologia.

Mais uma marca será importada pelo ES

Com operações em 39 países, incluindo Chile e México, a chinesa GAC Motor, que recentemente apresentou ao mundo veículo elétrico com 1.000 cavalos de potência, pode ser a próxima fabricante trazer a operação de importação pelo Espírito Santo.