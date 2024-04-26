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Investimento de R$ 1 milhão

ES vai ganhar laboratório especializado em mobilidade elétrica

Termos de cooperação para implantação da unidade inédita no país foi assinado durante missão empresarial do Estado na China
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

26 abr 2024 às 20:17

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 20:17

Missão empresarial do Estado na China, com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço
Missão empresarial do Estado na China, com a presença do vice-governador Ricardo Ferraço Crédito: Divulgação
O Espírito Santo vai receber, no segundo semestre de 2024, o primeiro laboratório especializado em mobilidade elétrica do Brasil. O investimento para implantar a unidade vai passar de R$ 1 milhão. Caberá à Comexport, a montagem do laboratório, enquanto  fabricantes de veículos elétricos, como BYD e GWM, de sistemas para a mobilidade elétrica e de autopeças fornecerão carros, partes e peças para equipar as instalações do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial  (Senai-ES).
A missão empresarial que está na China para divulgar e promover o potencial do mercado automotivo em território capixaba formalizou o termo de cooperação entre o governo do Estado, a Comexport Trading Comércio Exterior Ltda., a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e o Senai para a instalação da unidade de capacitação.
ES vai ganhar laboratório especializado em mobilidade elétrica
A estrutura criada no Senai Espírito Santo oferecerá qualificação e treinamento a profissionais de todo o país, relacionados a movimentação, carregamento, armazenagem, utilização, manutenção e retrabalhos em veículos híbridos e elétricos, seus sistemas e baterias.

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Assinaram o termo de cooperação o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, o presidente da Comexport, Alan Goldlust, o vice-presidente Comercial da Comexport, Rodrigo Teixeira, e o presidente da GWM América Latina e Região, James Yang.
"Aqui na China confirmamos essa novidade. Um investimento conjunto em capital humano, na formação e qualificação de pessoas para evoluir no mercado de trabalho. O Espírito Santo já se destaca na importação, nacionalização e distribuição de veículos híbridos e elétricos, sendo a principal porta de entrada do Brasil. Unimos a expertise do Senai e o interesse das empresas por se tratar de nova tecnologia em acelerada expansão de uso no País", destaca Ricardo Ferraço.
Previsto para iniciar a operação no segundo semestre de 2024, o laboratório de excelência na esfera governamental vai qualificar profissionais do setor público, como bombeiros militares, forças policiais, entre outros agentes de segurança e tecnologia.

Mais uma marca será importada pelo ES

Com operações em 39 países, incluindo Chile e México, a chinesa GAC Motor, que recentemente apresentou ao mundo veículo elétrico com 1.000 cavalos de potência, pode ser a próxima fabricante trazer a operação de importação pelo Espírito Santo.
Na reunião com a missão empresarial capixaba, o gerente geral da GAC, Wei Haigang, confirmou visita ao Estado para maio.

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