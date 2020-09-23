ES pode inscrever mais de 700 na dívida ativa a partir de outubro

Sede da Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

A partir de 2 de outubro, mais de 700 contribuintes do Espírito Santo podem ter os parcelamentos de débitos de tributos rescindidos, por atraso no pagamento, e serem inscritos da dívida ativa do Estado. O motivo é que vai vencer o prazo dado pelo governo estadual, que suspendeu esses cancelamentos dos contratos por conta da pandemia do novo coronavírus

O decreto estadual Nº 4623-R, publicado em 4 de abril, havia suspendido as rescisões de contratos de parcelamento motivados por inadimplência do contribuinte até o dia 1º de julho. Posteriormente, esse prazo foi prorrogado até o dia 1º de outubro.

Mesmo com a prorrogação do prazo, muitos devedores permaneceram inadimplentes. Atualmente, 1.512 contratos podem ser rescindidos, pois já apresentam um atraso superior a 60 dias em alguma das parcelas. Isso representa cerca de 30% dos atuais contratos de parcelamento de débito, explica o gerente de Arrecadação e Cadastro da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Leandro Kuster.

Quando o contribuinte faz parte do Refis e o parcelamento do débito é rescindido, o saldo retorna ao seu valor original, ou seja, sem o benefício concedido no refinanciamento. Ao ser inscrito na dívida ativa, o contribuinte não consegue emitir certidão negativa, podendo ser executado judicialmente e até protestado pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE).