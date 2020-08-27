Entenda a ação contra a lei que alivia regras para o comércio em Vitória

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Ação Direta de Inconstitucionalidade aberta pelo ES e MPES contra uma lei de Vitória que flexibiliza regras para a abertura do comércio
ENTENDA A POLÊMICA
O que diz a prefeitura
"A Prefeitura de Vitória informa que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os municípios devem seguir a orientação dos Governos Estaduais, em todo país, para definir as atividades que podem ser desenvolvidas de acordo com os mapas de risco. Diante da declaração do Governo do Estado em relação ao questionamento da lei de autoria e promulgada pela Câmara de Vitória, a Prefeitura de Vitória avaliará durante esta quinta-feira (27/8) para adequar as suas ações. A Prefeitura de Vitória informa ainda que na apreciação de uma lei, votada pela Câmara de Vitória, o Poder Executivo tem três possibilidades constitucionais e legais: sanção; veto; ou promulgação pela Câmara. Como nesse caso, a Câmara foi a autora de uma lei que, de acordo com a Procuradoria Municipal, é contrária inclusive ao que determina o Supremo Tribunal Federal (STF), a Prefeitura optou para que a autora da lei a promulgasse."
O que diz a Câmara
"A Câmara Municipal de Vitória (CMV) informa que a matéria foi aprovada em unanimidade pelos vereadores em Plenário, após ter a constitucionalidade e legalidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa, e promulgada no dia 25 de agosto. Portanto, a Lei está em vigor e deve ser cumprida até que haja uma decisão contrária da Justiça, se houver.
A Casa de Leis reforça que os vereadores participam de forma muito próxima do dia a dia dos moradores de Vitória e que foram feitas audiências públicas nas Comissões para ouvir os cidadãos sobre esse assunto."