Em carta ao governador, empresários do ES apontam desafios ligados à mão de obra

Documento elaborado pelo Ibef-ES pontua a importância dos projetos de infraestrutura para garantir a competitividade do Estado nos próximos anos, mas ressalta preocupação com a falta de capital humano

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 11:02

Após realizar o encontro anual reunindo gestores das principais empresas do Espírito Santo, diretores e a presidência do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-ES) elaboraram uma carta para o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande com os desafios e propostas apontadas durante o evento CEO Meeting.

Entre os principais assuntos elencados na carta estão desafios ligados à qualificação e formação de mão de obra, pedidos de valorização da educação e ainda modernização das relações de trabalho.

O documento aponta a importância dos projetos de infraestrutura e investimentos previstos para garantir a competitividade do Estado nos próximos anos, mas ressalta que uma das principais preocupações levantadas no encontro foram os desafios de se achar profissionais preparados para atender aos negócios em andamento.

"Apesar do cenário de pleno emprego, com a menor taxa de desemprego dos últimos 40 anos, o Estado enfrenta uma escassez crítica de profissionais qualificados. Apenas 15,3% da população têm ensino superior completo, um grande desafio para o Plano ES 500 Anos – planejamento estratégico para os próximos 10 anos no Estado, que prevê um aumento para 20%", diz a carta.

O documento afirma ainda que, diante do cenário atual, empresas locais têm buscado mão de obra em outros Estados. Diante disso, expõem que políticas públicas estruturadas são consideradas essenciais para garantir a formação, qualificação, atração e retenção de talentos.

"A partir dos debates promovidos neste encontro, fica evidente que a prosperidade nos próximos anos será diretamente proporcional à nossa capacidade de enfrentar o desafio da escassez de capital humano com ousadia, planejamento e cooperação", traz o ofício.

Alecsandro Casassi, presidente do Ibef-ES, Francis Ferrari, diretora executiva do Ibef-ES, Renato Casagrande, governador do Estado, e Everson Fraga, diretor de conteúdo técnico do Ibef-ES Crédito: Divulgação

O presidente do Ibef-ES, Alecsandro Cassasi, ressaltou que o comunicado é resultado de contribuições diretas dos executivos que participaram do evento. "O CEO Meeting é um espaço de escuta ativa. Nosso objetivo é levar ao governo as percepções e demandas do setor empresarial, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Espírito Santo”, destaca.

O governador Renato Casagrande destacou a importância do diálogo com o setor empresarial. “Esse tipo de iniciativa é essencial para que possamos alinhar estratégias de desenvolvimento. O governo precisa estar próximo do setor produtivo, pois juntos conseguimos pensar soluções que garantam crescimento, competitividade e inclusão”, frisa.

Para o diretor de Conteúdo Técnico do Ibef-ES, Everson Fraga, o documento consolida reflexões de lideranças sobre os principais gargalos do Estado. “Os temas abordados vão desde infraestrutura e inovação até a formação de mão de obra. Essa interlocução com o poder público é fundamental para que o Espírito Santo continue avançando”, avalia.

Já a diretora-executiva do Ibef-ES, Francis Ferrari, lembrou o papel da entidade como ponte entre mercado e governo. “Nosso compromisso é garantir que o Ibef-ES seja um espaço de construção coletiva, trazendo a visão das empresas e levando ao governo propostas que possam gerar impacto positivo para toda a sociedade”, completa.

