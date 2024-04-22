É golpe: anúncios prometem indenização de R$ 30 mil da Serasa; veja como não cair

Procon de Vila Velha emitiu um alerta aos consumidores após postagens prometendo uma suposta indenização de R$ 30 mil da Serasa, em favor de consumidores cujos dados pessoais referentes a seus cadastros foram vazados, se popularizaram nas redes sociais.

Trata-se, porém, de um golpe . Segundo o órgão, as publicações enganosas, que estão circulando na internet pelo menos desde janeiro deste ano, afirmam que o Ministério Público Federal (MPF) obrigou a Serasa a pagar essas indenizações como medida compensatória pelo vazamento de dados. São mais de 5.400 anúncios em redes sociais, direcionando os usuários para sites falsos idênticos ao do Serasa.

Alguns consumidores chegam até mesmo a receber ligações solicitando não apenas o pagamento de uma taxa para ter direito à indenização, como também o fornecimento de dados pessoais para a confirmação e validação do cadastro.

Site do cadastro positivo da Serasa Crédito: Serasa/Divulgação

Embora denúncias ainda não tenham chegado ao Procon municipal, o órgão tomou conhecimento do golpe em contato com outros órgãos de defesa do consumidor. O alerta, conforme explica o superintendente do Procon de Vila Velha, George Alves, visa orientar a população antes que haja prejuízo.

Ele reforça que golpistas continuam fazendo mais e mais vítimas na internet a cada dia e que os consumidores precisam ter muita cautela diante de ofertas tentadoras. Nesse sentido, ele orienta a nunca fornecer dados pessoais por telefone e sempre verificar a autenticidade das informações.

“É importante tomar cuidado. Ter que fazer um Pix para receber um benefício, por exemplo, é um grande indício de golpe. E, de fato, existe uma ação, o MPF realmente entrou com uma ação na Justiça, mas ainda está em fase de produção de provas, e isso demora. Não tem nada definido.”

O golpe também foi apontado pela Serasa Experian, que informou, em nota, que notícias ou anúncios que mencionam suposta indenização são falsos e enganosos e servem apenas para confundir o consumidor, inclusive porque não existe nenhuma condenação nesse sentido contra a empresa.

“A Serasa Experian verificou que a maioria foi veiculada pelos mesmos perfis, falsos, criados recentemente, muitos já inativos. Os consumidores devem ficar alertas para golpes e campanhas oportunistas que estão sendo realizadas sobre esse assunto na internet. Nenhuma indenização é devida.”

Em relação à ação judicial referida, proposta em 2021, a Serasa Experian destacou que “já apresentou defesa e na ocasião demonstrou, de forma amplamente detalhada, a ausência de invasão nos seus sistemas ou de qualquer indício de que o suposto vazamento tivesse tido origem em suas bases de dados. Esses resultados foram também corroborados por respeitado instituto de perícias após extenso trabalho de análise e revisão, cujo parecer técnico foi entregue às autoridades competentes. Importante esclarecer que a ação judicial está em andamento e todos os pedidos liminares foram integralmente indeferidos pelo juízo respectivo do caso.”

Diante do aumento das tentativas de fraudes, a Serasa destacou ainda que disponibiliza equipes e ferramentas para sanar dúvidas sobre serviços e suspeitas de fraudes e que mantém um site específico para denúncia de sites ou páginas falsas nas redes sociais.

Dicas contra o golpe

Desconfie de ofertas muito atrativas ou com preços abaixo do mercado.

Pesquise sobre a proposta antes de clicar em qualquer link

Não forneça informações pessoais sem verificar a confiabilidade do site ou do contato. É possível utilizar sites como “https://www.siteconfiavel.com.br ” e https://www.reclameaqui.com.br/detector-site-confiavel/”,

Desconfie de anúncios ou ofertas que exigem que seja feito algum tipo de pagamento para ter acesso a um benefício a que, em tese, já se tem direito.

Procure ajuda em caso de dúvida e denuncie tentativas de fraude à Polícia Civil e ao Procon.