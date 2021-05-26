Dia sem imposto: lojas de 7 cidades dão descontos de até 70% nesta 5ª no ES

Movimentação no comércio de rua no Centro de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A promoção, que está na 15ª edição, é organizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem. Neste ano, devido à pandemia de Covid-19 , as ofertas terão um modelo híbrido, com vendas presenciais e também on-line.

Your browser does not support the audio element. Dia sem imposto - lojas de 7 cidades dão descontos de até 70 por cento nesta quinta-feira no ES

No site oficial do movimento nacional é possível consultar algumas ofertas por cidade. Em território capixaba, será possível adquirir por valor reduzido itens de higiene e beleza, acessórios, roupas e calçados, utilidades domésticas, materiais de construção, produtos farmacêuticos e veterinários, e até contratação de serviços de marketing, entre outros.

Na Capital, por exemplo, quem optar por comprar em lojas físicas encontrará produtos mais baratos em 16 lojas do Shopping Vitória. São elas: Bebedouros e Cia, Casa e Vídeo, Chili Beans, Fast Nutri, First Class, Fricote, Jheny Bolsas, Loccitane, Mavericks, Origens, Óticas Diniz, Outder, Reserva, Quem disse, Berenice?, Sonho dos Pés e Zeffa Modas.

Para a gerente de marketing do shopping, Letícia Dalvi, ao mesmo tempo que ajuda a demonstrar a carga tributária incidente nos produtos, a campanha deve ajudar os lojistas a alavancar vendas em meio à crise.

“Apoiamos porque é uma oportunidade de demonstrar o volume de impostos pagos em cada produto numa campanha importante do comércio. Neste período de vendas menores, o lojista pode também oferecer produtos em estoque com desconto.”

Outros 15 estabelecimentos do Shopping Vila Velha também confirmaram a adesão à ação: Óticas Carol, Terno.com, Camisaria, Puket, Kibrazao, Quem Disse, Berenice?, Barbearia, Beauty lingerie, Mr. Cat, Bebedouros e Cia., Sonho dos Pés, Chilli Beans, Loja de Sapato, MD Store, e Teen Kids Los Neto.

O Shopping Vila Velha destaca que não se trata de uma liquidação, mas de produtos com o valor real, sem o peso dos impostos.

No Shopping Praia da Costa, as lojas Fast Nutri, Óticas Diniz, City Shoes e Pipocando confirmaram a adesão.

A programação do Dia Livre de Impostos é nacional, sendo realizada simultaneamente em 108 cidades de 18 Estados e do Distrito Federal. No Espírito Santo, a ação é comandada pela CDL Jovem Vitória.

De acordo com a presidente da CDL Jovem Vitória, Samira Soares, o DLI tornou-se um ato de conscientização da população e uma data comercial importante, com o objetivo principal de conscientizar a sociedade sobre a alta carga de impostos cobrada sobre o valor dos produtos.