Dia sem imposto: lojas de 7 cidades dão descontos de até 70% nesta 5ª no ES

Na edição 2021 do Dia Livre de Impostos (DLI), que será realizado nesta quinta-feira (27), estabelecimentos em pelo menos sete grandes municípios do Espírito Santo venderão produtos sem o valor dos impostos para chamar atenção da população sobre a alta carga tributária brasileira. Com os descontos, os preços podem ficar até 70% mais baratos.
A promoção, que está na 15ª edição, é organizada pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) Jovem. Neste ano, devido à pandemia de Covid-19, as ofertas terão um modelo híbrido, com vendas presenciais e também on-line.
Dia sem imposto - lojas de 7 cidades dão descontos de até 70 por cento nesta quinta-feira no ES
No site oficial do movimento nacional é possível consultar algumas ofertas por cidade. Em território capixaba, será possível adquirir por valor reduzido itens de higiene e beleza, acessórios, roupas e calçados, utilidades domésticas, materiais de construção, produtos farmacêuticos e veterinários, e até contratação de serviços de marketing, entre outros.
Na Região Metropolitana, há adesão de estabelecimentos em Vitória, Vila Velha e Cariacica. Mas também há ofertas em Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares. Outras promoções serão incluídas ao longo desta quarta-feira (26).
Na Capital, por exemplo, quem optar por comprar em lojas físicas encontrará produtos mais baratos em 16 lojas do Shopping Vitória. São elas: Bebedouros e Cia, Casa e Vídeo, Chili Beans, Fast Nutri, First Class, Fricote, Jheny Bolsas, Loccitane, Mavericks, Origens, Óticas Diniz, Outder, Reserva, Quem disse, Berenice?, Sonho dos Pés e Zeffa Modas.
Para a gerente de marketing do shopping, Letícia Dalvi, ao mesmo tempo que ajuda a demonstrar a carga tributária incidente nos produtos, a campanha deve ajudar os lojistas a alavancar vendas em meio à crise.
“Apoiamos porque é uma oportunidade de demonstrar o volume de impostos pagos em cada produto numa campanha importante do comércio. Neste período de vendas menores, o lojista pode também oferecer produtos em estoque com desconto.”
Outros 15 estabelecimentos do Shopping Vila Velha também confirmaram a adesão à ação: Óticas Carol, Terno.com, Camisaria, Puket, Kibrazao, Quem Disse, Berenice?, Barbearia, Beauty lingerie, Mr. Cat, Bebedouros e Cia., Sonho dos Pés, Chilli Beans, Loja de Sapato, MD Store, e Teen Kids Los Neto.
O Shopping Vila Velha destaca que não se trata de uma liquidação, mas de produtos com o valor real, sem o peso dos impostos.
No Shopping Praia da Costa, as lojas Fast Nutri, Óticas Diniz, City Shoes e Pipocando confirmaram a adesão.
A programação do Dia Livre de Impostos é nacional, sendo realizada simultaneamente em 108 cidades de 18 Estados e do Distrito Federal. No Espírito Santo, a ação é comandada pela CDL Jovem Vitória.
De acordo com a presidente da CDL Jovem Vitória, Samira Soares, o DLI tornou-se um ato de conscientização da população e uma data comercial importante, com o objetivo principal de conscientizar a sociedade sobre a alta carga de impostos cobrada sobre o valor dos produtos.
“Também é uma forma de chamar a atenção das autoridades sobre a necessidade de realizar reformas no sistema de tributação sobre os produtos e serviços comercializados no Brasil. Com a pandemia do novo coronavírus, os lojistas ficam ainda mais prejudicados com o modelo fiscal que vigora no país.”