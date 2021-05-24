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INSS começa a pagar nesta terça 1ª parcela do 13° de aposentados

No ES, quase 600 mil aposentados e pensionistas recebem a partir desta terça-feira (25) o primeiro depósito do abono salarial que será antecipado devido à pandemia. Veja cronograma completo

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 15:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2021 às 15:22
Cartão de crédito
Aposentados recebem seus benefícios em conta-corrente do banco Crédito: Pixabay
Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começam a receber nesta terça-feira, dia 25, a primeira parcela do décimo terceiro salário. O pagamento seguirá um escalonamento (veja abaixo o calendário),
A pandemia do novo coronavírus, que vive uma nova fase complexa levou o governo federal a antecipar mais uma vez o pagamento do décimo terceiro salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para ajudar na movimentação da economia.
Geralmente a primeira parcela é depositada ao final de junho e início de julho. No Espírito Santo, são 586 mil segurados da Previdência contemplados com o abono salaria. No país, vão receber 31 milhões de beneficiários, o equivalente a R$ 25,3 bilhões de recursos injetados na economia. Ao todo, a folha de maio do INSS vai pagar R$ 76,3 bilhões.
As parcelas serão pagas conforme o calendário em que são creditados os benefícios como aposentadorias, pensões e auxílios-doença. O pagamento ocorrerá em duas parcelas. A primeira, correspondente a 50% do benefício devido no mês de maio de 2021, será paga entre 25 de maio e 8 de junho.
Confira o calendário e o valor das parcelas de cada grupo de aposentados e pensionistas.
Com informações de agências.

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