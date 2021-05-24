INSS começa a pagar nesta terça 1ª parcela do 13° de aposentados

Aposentados recebem seus benefícios em conta-corrente do banco Crédito: Pixabay

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começam a receber nesta terça-feira, dia 25, a primeira parcela do décimo terceiro salário. O pagamento seguirá um escalonamento (veja abaixo o calendário),

Geralmente a primeira parcela é depositada ao final de junho e início de julho. No Espírito Santo, são 586 mil segurados da Previdência contemplados com o abono salaria. No país, vão receber 31 milhões de beneficiários, o equivalente a R$ 25,3 bilhões de recursos injetados na economia. Ao todo, a folha de maio do INSS vai pagar R$ 76,3 bilhões.

As parcelas serão pagas conforme o calendário em que são creditados os benefícios como aposentadorias, pensões e auxílios-doença. O pagamento ocorrerá em duas parcelas. A primeira, correspondente a 50% do benefício devido no mês de maio de 2021, será paga entre 25 de maio e 8 de junho.

Confira o calendário e o valor das parcelas de cada grupo de aposentados e pensionistas.