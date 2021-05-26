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Em Guarapari

PF no ES prende suspeito de criar 6 CPFs para receber auxílio emergencial

Criminoso recebeu recursos indevidamente e teve bens bloqueados pela Justiça,. Ele foi alvo também de mandado de busca e apreensão

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 11:17

Publicado em 

26 mai 2021 às 11:17
Polícia Federal prende suspeito de fraudar o auxílio emergencial
Polícia Federal prende suspeito de fraudar o auxílio emergencial Crédito: Polícia Federal/Divulgação
Polícia Federal deflagrou a Operação Mendacium e prendeu uma pessoa, em Guarapari, suspeita de cometer fraudes com o auxílio emergencial e de ter usado ao menos seis nomes diferentes para receber o recurso, criado, em 2020, para ajudar os mais pobres, autônomos e desempregados na crise causada pela pandemia do novo coronavírus.
PF no ES prende suspeito de criar 6 CPFs para receber auxílio emergencial
A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (26) e contou com a participação de cinco homens da corporação além de dois auditores da Receita Federal. A medida visa a combater irregularidades com o benefício. Existe a suspeita ainda de falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

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Com autorização da Justiça Federal, a operação tinha a finalidade de cumprir um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão. O suposto criminoso também teve os bens bloqueados e materiais e equipamentos apreendidos, como mídia em geral e documento falso.
O nome da operação vem do latim mentiri, que significa mentir, enganar, falsidade, falha e defeito. As investigações, segundo a PF, vão continuar com a elaboração de laudo pericial e análise dos equipamentos de mídia para verificar a participação de outros envolvidos.

ENTENDA A OPERAÇÃO

A operação apura o cometimento de crimes de falsidade ideológica, estelionato contra a União e lavagem de capitais, decorrentes do recebimento indevido do auxílio emergencial do governo federal em razão da pandemia associada à Covid-19. O investigado, de acordo com a corporação, usou  documentos, como CPFs falsos, para receber esses auxílios.

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