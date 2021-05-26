PF no ES prende suspeito de criar 6 CPFs para receber auxílio emergencial

Com autorização da Justiça Federal, a operação tinha a finalidade de cumprir um mandado de prisão preventiva e busca e apreensão. O suposto criminoso também teve os bens bloqueados e materiais e equipamentos apreendidos, como mídia em geral e documento falso.

O nome da operação vem do latim mentiri, que significa mentir, enganar, falsidade, falha e defeito. As investigações, segundo a PF, vão continuar com a elaboração de laudo pericial e análise dos equipamentos de mídia para verificar a participação de outros envolvidos.