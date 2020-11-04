Sessão remota do Senado selou a derrubada do veto à desoneração da folha nesta quarta (3) Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado

Estão incluídas neste grupo empresas de construção civil, call center e transporte coletivo, por exemplo, segmentos grandes empregadores no país. Juntos, os 17 setores empregam 6 milhões de pessoas no país. O incentivo tributário, adotado no governo Dilma Rousseff (PT), permite que empresas possam contribuir com um percentual que varia de 1% a 4,5% sobre o faturamento bruto, em vez de 20% sobre a remuneração dos funcionários para a Previdência Social

Na Câmara, votaram a favor da derrubada do veto 430 deputados, sendo apenas 133 contrários. Já no Senado, o veto foi derrubado por 64 votos e apenas 2 votos contrários. O voto "não" é para não manter o texto como foi sancionado pelo presidente, derrubando os vetos acordados entre os líderes. Já o "sim" era para manter o texto como estava.

Your browser does not support the audio element. Desoneração da folha - veja como votaram os deputados e senadores do ES

Entre os parlamentares da bancada federal capixaba, todos votaram pela derrubada do veto, ou seja, pela não manutenção do texto. Veja abaixo:

COMO VOTARAM OS DEPUTADOS DO ES

Bancada capixaba na Câmara dos Deputados Crédito: Montagem

Amaro Neto (Republicanos) - Não

Da Vitória (Cidadania) - Não

Dra. Soraya Manato (PSL) - Não

Evair de Melo (PP) - Não



Helder Salomão (PT) - Não



Lauriete (PSC) - Não



Norma Ayub (DEM) - Não



Sergio Vidigal (PDT) - Não



Ted Conti (PSB) - Não



COMO VOTARAM OS SENADORES DO ES

Senadores capixabas: Fabiano Contarato, Rose de Freitas e Marcos do Val Crédito: Agência Senado

Fabiano Contarato (Rede) - Não

Marcos do Val (Podemos) - Não

Rose de Freitas (Sem partido) - Não

VEJA QUAIS OS 17 SETORES BENEFICIADOS