Retomada

De janeiro a setembro: ES tem maior geração de empregos desde 2012

Em 2019, o Espírito Santo teve 18,5 mil novos postos a mais do que o número de vagas encerradas. Dado é o melhor desde o período pré-crise econômica, há sete anos

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 22:40 - Atualizado há 6 anos

Carteira de trabalho: criação de empregos atingiu melhor índice em sete anos Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

O saldo de empregos formais acumulado nos três primeiros trimestres de 2019 no Espírito Santo foi o melhor desde o período pré-crise do país. O desempenho só foi inferior ao de 2012. Este ano, foram criadas, de janeiro a setembro, 18,5 mil vagas a mais do que o número de postos de trabalho encerrados no mesmo período. Já há sete anos, o saldo positivo foi de 19,8 mil.

Os números são do banco de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, que teve os resultados de setembro divulgados na tarde desta quinta-feira (17). Só no mês de setembro último, o Estado criou 2,9 mil empregos.

Apesar do saldo positivo dos últimos dois anos, que juntos somam a criação de 32,4 mil vagas, o resultado ainda não é suficiente para recuperar o número de postos fechados durante os anos mais críticos da crise econômica (2015 a 2017).

Em 2015, o baixo desempenho da economia capixaba fez com que mais de 28,7 mil postos de trabalho fossem encerrados. No ano seguinte, outros 26,6 mil foram fechados e, em 2017, mais 310 vagas foram extintas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta