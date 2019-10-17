Home
De janeiro a setembro: ES tem maior geração de empregos desde 2012

Em 2019, o Espírito Santo teve  18,5 mil novos postos a mais do que o número de vagas encerradas. Dado é o melhor desde o período pré-crise econômica, há sete anos

Siumara Gonçalves

Repórter de Economia / [email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 22:40

 - Atualizado há 6 anos

Carteira de trabalho: criação de empregos atingiu melhor índice em sete anos Crédito: Marcello Casal/Agência Brasil

O saldo de empregos formais acumulado nos três primeiros trimestres de 2019 no Espírito Santo foi o melhor desde o período pré-crise do país. O desempenho só foi inferior ao de 2012.  Este ano, foram criadas, de janeiro a setembro, 18,5 mil vagas a mais do que o número de postos de trabalho encerrados no mesmo período. Já há sete anos, o saldo positivo foi de 19,8 mil.

Os números são do banco de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, que teve os resultados de setembro divulgados na tarde desta quinta-feira (17). Só no mês de setembro último, o Estado criou 2,9 mil empregos.

Apesar do saldo positivo dos últimos dois anos, que juntos somam a criação de 32,4 mil vagas, o resultado ainda não é suficiente para recuperar o número de postos fechados durante os anos mais críticos da crise econômica (2015 a 2017).

Em 2015, o baixo desempenho da economia capixaba fez com que mais de 28,7 mil postos de trabalho fossem encerrados. No ano seguinte, outros  26,6 mil foram fechados e, em 2017, mais 310 vagas foram extintas.

