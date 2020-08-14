Confira os planos odontológicos vencedores da pesquisa

3º lugar - Bradesco

A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas  Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed. Atualmente, ela é formada por 345 cooperativas, tem 116 mil médicos cooperados e atende a 17 milhões de beneficiários. Ao todo, 2.372 hospitais estão credenciados para atendimento da rede, além de oferecer 126 hospitais próprios.

A Sorridents pertencente ao Grupo Salus Participações e é considerada uma das mais conceituadas redes de clínicas odontológicas do mundo. Fundada em 1995, a Sorridents nasceu com o objetivo de possibilitar a todos o direito fundamental de sorrir.

A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes.

A OdontoPrev foi fundada em 1987 por um grupo de cirurgiões-dentistas com o objetivo de oferecer soluções completas e de alta qualidade em assistência odontológica. O grupo hoje é formado por diversas empresas.