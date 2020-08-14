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Recall de Marcas

Confira os planos odontológicos vencedores da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:35
Dentistas estão entre os beneficiados da proposta
Tratamentos dentários podem ser realizados com a contratação de planos odontológicos Crédito: Freepik
Os planos odontológicos surgiram como uma alternativa para facilitar a realização de consultas e tratamentos, com modalidade de pagamento diluída ao longo do ano em mensalidades. Confira os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Bradesco

A Confederação Nacional das Cooperativas Médicas  Unimed do Brasil foi fundada em 28 de novembro de 1975 para ser a representante institucional das cooperativas Unimed. Atualmente, ela é formada por 345 cooperativas, tem 116 mil médicos cooperados e atende a 17 milhões de beneficiários. Ao todo, 2.372 hospitais estão credenciados para atendimento da rede, além de oferecer 126 hospitais próprios.
A Sorridents pertencente ao Grupo Salus Participações e é considerada uma das mais conceituadas redes de clínicas odontológicas do mundo. Fundada em 1995, a Sorridents nasceu com o objetivo de possibilitar a todos o direito fundamental de sorrir.
A Samp Assistência Médica foi fundada em 1986, em São Paulo. A empresa começou a atuar no Espírito Santo em 1991 e, logo nos dois primeiros anos, conquistou 14 mil clientes.
A OdontoPrev foi fundada em 1987 por um grupo de cirurgiões-dentistas com o objetivo de oferecer soluções completas e de alta qualidade em assistência odontológica. O grupo hoje é formado por diversas empresas.
Em 1984, o Bradesco entrou no mercado de planos de saúde e odontológicos com uma ampla rede referenciada. A Bradesco Saúde é especializada em planos corporativos e, desde 2007, seu foco estratégico está voltado para este segmento, incluindo as grandes, médias e pequenas empresas. Atualmente, o Bradesco Odontoprev tem 6,4 milhões de beneficiários.

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