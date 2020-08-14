Confira os hospitais vencedores da pesquisa

3º lugar - Vitória Apart

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é o maior hospital público do Espírito Santo, destinado 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é administrado pela Organização Social (OS) Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) e é referência no atendimento a pacientes com Covid-19.

O quadro profissional do Hospital Vila Velha é composto por uma equipe de mais de 160 médicos, sócios-proprietários, qualificados e interessados em prestar a melhor assistência médica e oferecer o que é de mais moderno em tecnologia de saúde.

Após quase duas décadas de luta da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) para arrecadar os recursos necessários para a construção do hospital, o Santa Rita foi inaugurado em março de 1970, em Vitória. Com a vocação natural de prestar atendimento oncológico, manteve sua tradição e hoje é considerado centro de referência atendendo pacientes de todo o Espírito Santo, sul da Bahia, leste de Minas Gerais e norte do Rio de Janeiro.