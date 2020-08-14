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Recall de Marcas

Confira os hospitais vencedores da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:56

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:56

Médicos realizam cirurgia
A rotina hospitalar inclui procedimentos cirúrgicos Crédito: Artur Tumasjana/Unsplash
Espaço voltado para a promoção da saúde, com atendimentos emergenciais e eletivos, o hospital precisa reunir estrutura adequada e equipe qualificada para garantir o melhor atendimento para aqueles que buscam o serviço. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Vitória Apart

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é o maior hospital público do Espírito Santo, destinado 100% aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é administrado pela Organização Social (OS) Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (AEBES) e é referência no atendimento a pacientes com Covid-19.
O quadro profissional do Hospital Vila Velha é composto por uma equipe de mais de 160 médicos, sócios-proprietários, qualificados e interessados em prestar a melhor assistência médica e oferecer o que é de mais moderno em tecnologia de saúde.
Após quase duas décadas de luta da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer (Afecc) para arrecadar os recursos necessários para a construção do hospital, o Santa Rita foi inaugurado em março de 1970, em Vitória. Com a vocação natural de prestar atendimento oncológico, manteve sua tradição e hoje é considerado centro de referência atendendo pacientes de todo o Espírito Santo, sul da Bahia, leste de Minas Gerais e norte do Rio de Janeiro.
O Vitória Apart, na Serra, foi fundado em 2001 e é considerado um centro de excelência em medicina de alta complexidade no Espírito Santo. O hospital mostra-se preparado para oferecer atendimento em todas as especialidades médicas, com consultas, exames, diagnósticos, cirurgias e tratamentos alinhados às práticas mais atuais adotadas nos grandes centros.

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