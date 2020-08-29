Apple, Amazon, Microsoft valem, cada uma, mais que o PIB brasileiro

Centro de distribuição da Amazon, no Estado de São Paulo Crédito: Julio Vilela/Amazon

Neste mês, a gigante de tecnologia Apple atingiu US$ 2 trilhões em valor de mercado. Ela foi a primeira companhia norte-americana listada na bolsa a alcançar esse patamar, em meio a apostas de investidores de que vai prosperar ainda mais depois da crise do coronavírus . Em reais, atualmente, a Apple vale mais de R$ 10 trilhões.

O valor parece absurdamente alto, e é. Em comparação, o PIB brasileiro em 2019 foi de cerca de R$ 7,3 trilhões. Isso significa que somado todos os produtos, serviços, aluguéis, impostos e até contrabandos produzidos e consumidos no Brasil no ano passado, o valor ainda é menor que o da empresa americana.



A Apple não está sozinha nessa. O PIB do Brasil ainda é menor que o valor de mercado da Amazon e da Microsoft, ambas também norte-americanas e do setor de tecnologia.

Elas e outras empresas como Google (R$ 5,7 trilhões) e Facebook (R$ 3,9 trilhões) fazem parte das Big Techs, as gigantes do setor de tecnologia. Por terem suas operações totalmente digitais, não sofreram com a crise econômica provocada pelo coronavírus. Ao contrário, elas cresceram acima da expectativa do mercado.



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Facebook: R$ 3,9 trilhões A empresa americana criada por Steve Wozniak, Steve Jobs e Ronald Wayne em 1976 vale hoje mais do que o PIB anual do Brasil. Os produtos de hardware mais conhecidos da empresa incluem a linha de computadores Macintosh, iPod, iPhone, iPad, Apple TV e o Apple Watch.

A empresa de Jeff Bezos (leia mais sobre ele abaixo) foi fundada em 1944 e começou como um mercado on-line de livros. Hoje, a companhia se concentra no e-commerce, computação em nuvem, streaming e inteligência artificial.

Fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen, é considerada a maior produtora de softwares do mundo. A Microsoft produz hoje uma grande variedade de programas de computador, incluindo sistemas operacionais, como o Microsoft Windows, na versão atual, o Windows 10. Também desenvolve programas para escritório como Word, Excel, Outlook, PowerPoint.

É uma holding que possui várias empresas que foram pertencentes ou vinculadas ao Google, incluindo o próprio Google. Este hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos digitais e gera lucro, principalmente, através da publicidade pelo AdWords.

Rede social criada em 2004, a marca atingiu o patamar de mais de R$ 2,5 bilhões de usuários ativos, quase um terço da população mundial. Nos últimos anos, a empresa Facebook Inc. também comprou o Instagram, WhatsApp, Oculus VR e Giphy.



BILIONÁRIO EM DÓLAR, TRILIONÁRIO EM REAIS

O avanço de empresas de tecnologia também se traduziu em muitos bilhões nas contas dos seus donos e sócios. Esta semana, a revista Forbes anunciou que o americano Jeff Bezos, 56 anos, foi a primeira pessoa a atingir a fortuna de US$ 200 bilhões. O valor equivale a R$ 1,1 trilhão. Ele é, atualmente, a pessoa mais rica do mundo.

No mês passado, ele bateu outro recorde, o de maior crescimento de riqueza em um único dia, quando adicionou US$ 13 bilhões ao seu patrimônio em 24 horas.

O patrimônio de Bezos é, atualmente, maior que os PIBs do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais somados, que chegam a cerca de R$ 950 bilhões, considerando dados de 2019.

Considerando toda a produção de riqueza do Espírito Santo em 2019, que foi de R$ 113 bilhões, é possível ver que o Estado tem um PIB igual ao patrimônio da 61ª pessoa mais rica do mundo.

Laurene Powell Jobs é viúva do fundador da Apple, Steve Jobs, e tem uma fortuna de US$ 20,9 bilhões (cerca de R$ 110,7 bi), próximos dos R$ 113 bi do PIB capixaba em 2019.

