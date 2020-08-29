Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Muito dinheiro

Apple, Amazon, Microsoft valem, cada uma, mais que o PIB brasileiro

Gigantes de tecnologia cresceram tanto que agora valem mais do que todas as riquezas produzidas no Brasil em um ano

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 16:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 ago 2020 às 16:36
Centro de distribuição da Amazon, no Estado de São Paulo
Centro de distribuição da Amazon, no Estado de São Paulo Crédito: Julio Vilela/Amazon
Neste mês, a gigante de tecnologia Apple atingiu US$ 2 trilhões em valor de mercado. Ela foi a primeira companhia norte-americana listada na bolsa a alcançar esse patamar, em meio a apostas de investidores de que vai prosperar ainda mais depois da crise do coronavírus.  Em reais, atualmente, a Apple vale mais de R$ 10 trilhões. 
O valor parece absurdamente alto, e é. Em comparação, o PIB brasileiro em 2019 foi de cerca de R$ 7,3 trilhões. Isso significa que somado todos os produtos, serviços, aluguéis, impostos e até contrabandos produzidos e consumidos no Brasil no ano passado, o valor ainda é menor que o da empresa americana. 
A Apple não está sozinha nessa. O PIB do Brasil ainda é menor que o valor de mercado da Amazon e da Microsoft, ambas também norte-americanas e do setor de tecnologia. 
Elas e outras empresas como Google (R$ 5,7 trilhões) e Facebook (R$ 3,9 trilhões) fazem parte das Big Techs, as gigantes do setor de tecnologia. Por terem suas operações totalmente digitais, não sofreram com a crise econômica provocada pelo coronavírus. Ao contrário,  elas cresceram acima da expectativa do mercado.

VEJA AS 5 EMPRESAS COM MAIOR VALOR DE MERCADO NO MUNDO

Facebook: R$ 3,9 trilhões

A empresa americana criada por Steve Wozniak, Steve Jobs e Ronald Wayne em 1976 vale hoje mais do que o PIB anual do Brasil.  Os produtos de hardware mais conhecidos da empresa incluem a linha de computadores Macintosh, iPod, iPhone, iPad, Apple TV e o Apple Watch.
A empresa de Jeff Bezos (leia mais sobre ele abaixo) foi fundada em 1944 e começou como um mercado on-line de livros. Hoje, a companhia se concentra no e-commerce, computação em nuvem, streaming e inteligência artificial.
Fundada em 1975 por Bill Gates e Paul Allen, é considerada a maior produtora de softwares do mundo. A Microsoft produz hoje uma grande variedade de programas de computador, incluindo sistemas operacionais, como o Microsoft Windows, na versão atual, o Windows 10. Também desenvolve programas para escritório como Word, Excel, Outlook, PowerPoint.
É uma holding  que possui várias empresas que foram pertencentes ou vinculadas ao Google, incluindo o próprio Google. Este hospeda e desenvolve uma série de serviços e produtos digitais e gera lucro, principalmente, através da publicidade pelo AdWords.
Rede social criada em 2004, a marca atingiu o patamar de mais de R$ 2,5 bilhões de usuários ativos, quase um terço da população mundial. Nos últimos anos, a empresa Facebook Inc. também comprou o Instagram, WhatsApp, Oculus VR e Giphy.

BILIONÁRIO EM DÓLAR, TRILIONÁRIO EM REAIS

O avanço de empresas de tecnologia também se traduziu em muitos bilhões nas contas dos seus donos e sócios. Esta semana, a revista Forbes anunciou que o americano Jeff Bezos, 56 anos, foi a primeira pessoa a atingir a fortuna de US$ 200 bilhões. O valor equivale a R$ 1,1 trilhão. Ele é, atualmente, a pessoa mais rica do mundo.
No mês passado, ele bateu outro recorde, o de maior crescimento de riqueza em um único dia, quando adicionou US$ 13 bilhões ao seu patrimônio em 24 horas. 
O patrimônio de Bezos é, atualmente, maior que os PIBs do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais somados, que chegam a cerca de R$ 950 bilhões, considerando dados de 2019.
Considerando toda a produção de riqueza do Espírito Santo em 2019, que foi de R$ 113 bilhões, é possível ver que o Estado tem um PIB igual ao patrimônio da 61ª pessoa mais rica do mundo.
Laurene Powell Jobs é viúva do fundador da Apple, Steve Jobs, e tem uma fortuna de US$ 20,9 bilhões (cerca de R$ 110,7 bi), próximos dos R$ 113 bi do PIB capixaba em 2019.

Elon Musk

O americano Jeff Bezos, dono da Amazon, tornou-se recentemente a primeira pessoa a alcançar a fortuna de US$ 200 bilhões, o equivalente a mais de R$ 1 trilhão.  Ele é atualmente a pessoa mais rica do mundo.
Com uma fortuna avaliada em US$ 117,3 bilhões (R$ 645 bilhões), Bill Gates ocupa o segundo lugar na lista. Ele é criador e dono da empresa de computadores Microsoft. 
Com 71 anos, Arnault é o atual presidente e diretor-executivo da LVMH, a maior empresa de artigos de luxo do mundo, que tem como subsidiárias as marcas Louis Vuitton, Fendi e Sephora. Segundo a Forbes, ele tem patrimônio avaliado em US$ 112,8 bilhões (R$ 620 bilhões).
Com 36 anos, o criador do Facebook acumula uma fortuna de US$ 107 bilhões (R$ 588,5 bilhões), segundo a Forbes. Ele criou a empresa quando tinha 19 anos, na faculdade, e atualmente detém 15% das ações.
O empresário (e visionário) dos transportes tem uma fortuna de US$ 98,3 bilhões (R$ 540 bilhões), segundo a Forbes.  Musk é fundador da SpaceX, que planeja desenvolver tecnologia para voos espaciais interplanetários tripulados, e CEO da Tesla Motors, especializada em carros elétricos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fabricio Coelho, Fernanda Caliari e Maria
Fernanda Caliari inaugura seu novo endereço fashion em Vitória
Imagem de destaque
O último ato de Lula: abrir mão da disputa
Imagem de destaque
ES terá 2 grandes festivais de música caipira. Um deles com Renato Teixeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados