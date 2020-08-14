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Recall de Marcas

Confira as papelarias vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 00:37

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 00:37

material escolar
Material escolar, com itens variados, pode ser facilmente encontrado em papelarias de referência na Grande Vitória Crédito: Pinterest
Da caneta à mochila, as papelarias reúnem uma infinidade de itens de material escolar e de escritório. Além disso, com o passar do tempo, o setor se reinventou para se adaptar e atender às necessidades do consumidor e, assim, incorporou produtos de artesanato, festas e decoração em seu catálogo. Confira os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Gecore

A papelaria foi fundada em fevereiro de 1970, no Centro de Vitória, por Castorino Santana e Bertha Santana. A opção pelo segmento foi motivada pela expansão educacional naquele período. O grande diferencial da marca está no mix de produtos ofertados nas linhas escolar, escritório, informática, festas e presentes. Hoje a rede conta com seis unidades distribuídas em Cariacica, Serra, Vila Velha e Vitória.
Com 25 anos de mercado, a Papelaria Rainha está localizada em Vila Velha. Ela reúne em seu espaço os mais diversos artigos de papelaria das linhas escolar e escritório, além de materiais para artesanatos e itens de decoração.
A Gecore foi fundada em agosto de 1974, focada no comércio de artigos de papelaria e escritório, em uma pequena loja alugada no bairro Jucutuquara, em Vitória. Atualmente,  possui sua matriz no bairro de Santa Lúcia, na Capital, e uma filial no Laranjeiras Shopping, município da Serra. É referência no segmento varejista de suprimentos de informática e papelaria.

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