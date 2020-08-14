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Recall de Marcas

Confira as marcas de linguiça, mortadela e embutidos vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento de nível estadual
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:18

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:18

Governo vai facilitar a importação de milho para a suinocultura
A carne suína é a base para a produção de embutidos Crédito: feraugustodesign Pixabay
Linguiça, mortadela e outros embutidos compõem um dos segmentos analisados na pesquisa do Recall de Marcas da Rede Gazeta. Os produtos são populares e estão constantemente presentes na alimentação das pessoas. Veja as marcas vencedoras neste segmento:

3º lugar - Perdigão

Inaugurada no ano de 1987, a Cofril abate todo mês cerca de 15 mil bovinos e suínos, tanto como prestação de serviço quanto para consumo na indústria. São mais de 120 itens reconhecidos pela variedade, qualidade e sabor inconfundíveis. Carnes suínas in natura, temperadas e defumadas, ingredientes para feijoada, bacon e outros defumados.
A empresa teve início no ano de 1944 e, de lá para cá, superou os 150 mil pontos de venda no Brasil, oferecendo mais de 300 categorias de produtos. A empresa apresenta-se como a primeira a fazer congelados que facilitam a vida das pessoas. O portfólio contempla diferentes partes do frango. Há embalagens em que a ave já vem cortada, temperada e na medida certa para o preparo.
A empresa surgiu no ano de 1934, quando descendentes de duas famílias de imigrantes italianos abrem um pequeno negócio que, ao longo dos anos, passou a ser um dos maiores complexos agroindustriais do mundo. De lá para cá, a linha de produtos tornou-se parte da tradição das famílias brasileiras.

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