Confira as lojas de eletrodomésticos vencedoras da pesquisa

A casa é o nosso lugar de refúgio e descanso, e também espaço onde construímos recordações ao reunir família e amigos. Para ter um ambiente funcional, os eletrodomésticos compõem esse cenário. As lojas especializadas ofertam os mais modernos produtos para satisfazer essa necessidade. Confira os vencedores do segmento na pesquisa Recall de Marcas 2020:
3º lugar - Ricardo Eletro
A Sipolatti foi fundada pelo empresário Aristides Sipolatti há quase 70 anos, em Paul, no município de Vila Velha. A primeira filial foi aberta cerca de duas décadas depois, em Bela Aurora, Cariacica, e hoje tem unidades em diversos municípios capixabas. Além dos produtos que comercializa, é famosa também por diversas campanhas, como a do "7 às 7 Sipolatti".
A Casas Bahia tem mais de 60 anos de atuação no mercado nacional. A rede comercializa eletrodomésticos, eletroeletrônicos, móveis e utilidades domésticas. A marca é administrada pela Via Varejo, companhia com ações negociadas na BMFBovespa. A sede administrativa está localizada em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A empresa tem atualmente cerca de 50 mil funcionários em 750 lojas distribuídas por 20 Estados.
A Ricardo Eletro surgiu em 1989, na cidade mineira de Divinópolis. A marca expandiu para o interior do Estado, chegando em Belo Horizonte 10 anos depois. A primeira expansão para fora de Minas Gerais aconteceu em 2002, com a abertura de lojas no Espírito Santo, onde a empresa tem inúmeras filiais.