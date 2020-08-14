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Recall de Marcas

Confira as empresas de cerimonial de festas vencedoras da pesquisa

Este segmento foi avaliado no levantamento realizado na Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 01:09

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 01:09

Pessoas fazem brinde em comemoração
O cerimonial é um espaço para festas de casamento, formatura, aniversário e shows Crédito: Alasdair Elmes/Unsplash
No momento de pensar em uma festa, é fundamental escolher com cuidado o espaço onde acontecerá o evento e a equipe que vai trabalhar no dia. Durante algumas horas, o cerimonial de festas é o palco para as celebrações mais aguardadas da vida de muitas pessoas, como casamento, aniversário e formatura. Veja os vencedores neste segmento na pesquisa do Recall de Marcas 2020:

3º lugar - Porto Bello

A história do Le Buffet começou em 1994, com pequenos eventos e coffee break, idealizados e desenvolvidos pelos jovens empreendedores Giovanna Rosa e André Rosa. Em 2003 o casal inaugurou, em Vitória, o primeiro espaço do cerimonial Le Buffet. Com o crescimento do número de eventos, foram abertas novas casas. Atualmente, a empresa é referência em todo o país, principalmente pelo serviço gastronômico.
O cerimonial Casa Di Lucca tem duas casas de festas, ambas em Vila Velha. Ele reúne todos os elementos para tornar uma festa inesquecível. A infraestrutura contempla desde bufê até a decoração, passando por um espaço físico que abriga até 600 pessoas num ambiente agradável, climatizado com ar-condicionado e com amplos jardins e lindos chafarizes.
O Steffen Centro de Eventos está localizado na Serra. O cenário e serviços perfeitos para a realização de qualquer evento, desde congressos até shows musicais. Com uma arquitetura contemporânea, o espaço permite a montagem do evento no estilo que desejar, aliada à alta qualidade de serviço personalizado. Conta com uma área construída de 5.320 metros quadrados em uma das principais rodovias do município de Serra, a ES-010.
O Cerimonial Porto Bello, na Serra, tem dois salões de festas, um com capacidade de até 1 mil pessoas em pé e outro de 350 convidados, no formato coquetel. Ele está instalado em um complexo de 4.350 metros quadrados, com localização privilegiada e de fácil acesso. Além disso, o cerimonial foi idealizado com a proposta de unir modernidade, bom gosto, versatilidade e conforto.

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