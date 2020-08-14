Confira as empresas de cerimonial de festas vencedoras da pesquisa

3º lugar - Porto Bello

A história do Le Buffet começou em 1994, com pequenos eventos e coffee break, idealizados e desenvolvidos pelos jovens empreendedores Giovanna Rosa e André Rosa. Em 2003 o casal inaugurou, em Vitória, o primeiro espaço do cerimonial Le Buffet. Com o crescimento do número de eventos, foram abertas novas casas. Atualmente, a empresa é referência em todo o país, principalmente pelo serviço gastronômico.

O cerimonial Casa Di Lucca tem duas casas de festas, ambas em Vila Velha. Ele reúne todos os elementos para tornar uma festa inesquecível. A infraestrutura contempla desde bufê até a decoração, passando por um espaço físico que abriga até 600 pessoas num ambiente agradável, climatizado com ar-condicionado e com amplos jardins e lindos chafarizes.

O Steffen Centro de Eventos está localizado na Serra. O cenário e serviços perfeitos para a realização de qualquer evento, desde congressos até shows musicais. Com uma arquitetura contemporânea, o espaço permite a montagem do evento no estilo que desejar, aliada à alta qualidade de serviço personalizado. Conta com uma área construída de 5.320 metros quadrados em uma das principais rodovias do município de Serra, a ES-010.