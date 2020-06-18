Compra da São Bernardo Saúde por multinacional é aprovada pelo Cade

Fachada do Hospital da São Bernardo em Colatina: compra aprovada Crédito: Divulgação/São Bernardo

A compra das empresas do Grupo São Bernardo Saúde, que atuam no setor de saúde no Espírito Santo , pela Athena Saúde, foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) nesta quarta-feira (17). A operação recebeu o aval da autarquia mediante a assinatura de um Acordo em Controle de Concentrações (ACC).

transação foi firmada em maio de 2019 , quando a Athena, administrada pela multinacional Pátria Investimentos, assinou um acordo com a São Bernardo. Esta é a terceira aquisição do grupo no Estado, já que, recentemente, a Athena assumiu o controle operacional da SAMP e do Vitória Apart Hospital.

A São Bernardo Saúde é uma empresa regional capixaba. Já a Athena Saúde possui quatro operadoras de planos de saúde que atendem Espírito Santo, Paraná e Piauí, com quase 500 mil beneficiários, além de nove hospitais e 47 clínicas. A operação dará ao grupo um serviço de assistência à saúde particular com 17 clínicas, seis prontos-atendimentos e dois hospitais no Estado.

Por meio da operação empresarial, a Athena Saúde adquire as empresas de todo o Grupo São Bernardo: Casa de Saúde São Bernardo, São Bernardo Apart Hospital, Centro Médico de Especialidades, Terapias e Diagnósticos Capixaba, Total Clínicas, São Bernardo Emergência, Ativa Serviços Empresariais e Call Express Central de Atendimento.

CONCORRÊNCIA

Durante a análise do caso, a superintendência-geral do Cade teve preocupações em relação à concorrência do no setor. O aval só ocorreu mediante a assinatura do Acordo em Controle de Concentrações, pois o Tribunal entendeu que a operação acarretaria concentrações em diversos grupos afetados.

Este fato, aliado à baixa rivalidade existente nos mercados, tornaria provável o exercício de poder de mercado das empresas após a operação, segundo o órgão. Para solucionar os problemas concorrenciais apontados, as empresas firmaram um acordo com o Cade.

Por meio do ACC, as empresas se comprometem a vender a uma operadora de plano de saúde concorrente parte de suas carteiras de planos coletivos empresariais. Além disso, a partir do acordo as empresas se comprometem a não aliciar empregados da operadora compradora e não competir diretamente com o comprador do negócio desinvestido.

Também ficou fechado que não poderão ofertar a possibilidade de credenciamento dos hospitais da fusão por operadoras de planos de saúde concorrentes e notificar ao Cade atos de concentração envolvendo seu grupo econômico nos mercados de planos de saúde no estado do Espírito Santo.

O conselheiro-relator Luiz Hoffmann, seguido pelo Tribunal, ponderou que as soluções presentes no Acordo em Controle de Concentrações são suficientes para resolver os potenciais problemas apontados.

Tal remédio estrutural tem por objetivo tornar o comprador da carteira a ser desinvestida um rival efetivo da SAMP nos referidos mercados, de modo a mitigar a eliminação da concorrência causada pela saída da São Bernardo Saúde (que se tornará parte integrante do Grupo Athena ES), disse Hoffmann em seu voto.

SERVIÇOS E BENEFÍCIOS

A compra do Grupo São Bernardo pela Athena Saúde não vai alterar o relacionamento das operadoras com seus beneficiários, prestadores e corretores.

Por meio de nota, São Bernardo e Athena afirmaram que o negócio entre os grupos de saúde reforça a posição da Athena como referência na prestação de serviços de saúde no Espírito Santo e trará ganhos significativos aos beneficiários, como ampliação de pontos de atendimento, aumento do portfólio de produtos e avanços tecnológicos.