Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz

Um pé de maconha de grande porte foi apreendido no quintal de uma casa na Praia Formosa, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na quarta-feira (8). Policiais militares chegaram ao endereço após receberem informações do setor de inteligência sobre o cultivo ilegal da planta no imóvel. Ninguém foi preso.

Devido ao tamanho, o pé de maconha podia ser visto do lado de fora, por meio do cercado da residência. De acordo com a Polícia Militar, não havia ninguém na casa no momento da apreensão. O material recolhido foi encaminhado à Delegacia de Aracruz.