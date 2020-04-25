Comércio permanece fechado em 8 cidades do ES até 3 de maio

Vitória - ES - Coronavírus - Comércio fechado na avenida Jerônimo Monteiro, Centro. Crédito: Vitor Jubini

Em coletiva de imprensa na tarde deste sábado (25), o governador do Estado afirmou que, além dessas cidades, mais duas passaram a integrar o grupo de risco alto de contágio, por isso, irão adotar medidas mais restritivas para o comércio a partir da próxima segunda-feira (27). São elas Fundão e Bom Jesus do Norte

Desde o dia 18 de abril, a abertura dos comércios passou a estar condicionada ao nível de risco do município onde estão inseridos. Ou seja, quanto mais alto o índice de contágio a cada 100 mil habitantes, mais restritivas são as medidas que incidem sobre as lojas.

As medidas qualificadas de prevenção à disseminação do coronavírus são estabelecidas em portaria da Sesa e têm validade até a próximo domingo (03), quando será realizada uma nova atualização do Mapa de Gestão de Risco, o que pode mudar a classificação dos municípios.

"Até o dia 3 de maio, o comércio nas cidades de alto risco continuam do mesmo jeito que está funcionando hoje, nos municípios da Grande Vitória, Alfredo Chaves, Fundão e Bom Jesus do Norte. A partir do dia 4 de maio, nós estamos incorporando o novo número de leitos do Estado, o que permitirá que possamos mudar esse dado na matriz de risco. Então, nós teremos condições, com um protocolo muito rigoroso, de reabrir as atividades econômicas nesses municípios que, nesta semana, continuarão fechadas" Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Ainda de acordo com Casagrande, mesmo com a volta do funcionamento, o conceito de isolamento social se manterá e ele deve ser acima de 50%. "É importante que mantenhamos esse conceito de isolamento e da não interação. Todo mundo está vendo, a cada dia, o número de pessoas morrendo e contagiadas aumentando. O que pedimos é para que as pessoas possam adotar todos os tipos de barreiras. A máscara é fundamental para evitar a transmissão do vírus", afirmou o governador.

Por isso, a abertura do comércio, a partir do dia 4 de maio, será em dois turnos de 6 horas cada um (um das 10h às 16h e outro das 13h às 19h), para não ter pressão no transporte coletivo. Todos os demais protocolos adotados devem ser seguidos, como controle na entrada no comércio (1 pessoa por cada 10m²), distanciamento do cliente, atendente e servidores.

Casagrande afirmou ainda que, se for necessário, o fechamento pode voltar a ocorrer. Esse controle será feito com base no mapa de risco e na necessidades do Estado. Já a abertura das academias está sendo conversada com o setor, mas por enquanto elas permanecem sem data para retornar.