Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saiba onde investir

Com juros negativos, quem aplica na poupança pode perder dinheiro

Deixar até a reserva financeira para uma emergência na tradicional caderneta virou um mau negócio. Em vez de render, os recursos podem perder valor. Entenda o porquê e o que fazer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 12:56

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 12:56

Juros
Juros estão negativos, após queda da Selic de 2,25% para 2% ao ano Crédito: Pixabay
A nova queda na Selic, a taxa básica de juros, anunciada nesta quarta-feira (5) pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, vai beneficiar o governo, reduzindo o tamanho da dívida pública, mas não será tão positiva para o investidor. Segundo especialistas, quem tem dinheiro aplicado em renda fixa (como poupança e tesouro direto) e antes ficava no "zero a zero", pode começar a perder dinheiro. Isso porque, uma vez descontada a inflação, o rendimento real será negativo pelos próximos 12 meses.
Cálculo da Infinity Asset mostra que o Brasil deve ter um juro real negativo em 0,71% nos próximos 12 meses. Segundo especialistas, neste novo cenário, para que o colchão financeiro não perca valor, o investidor precisa buscar aplicações que rendam acima da inflação projetada para este ano.
Pelas regras do Banco Central, quando a taxa de juros está igual ou abaixo de 8,5% ao ano, a caderneta tem rentabilidade de 70% da Selic mais a TR (zerada no momento). Com isso, o atual retorno anual é de apenas de 1,40% ao ano, sem considerar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
Mas, ao subtrair a rentabilidade da poupança com  o percentual da inflação oficial do país, prevista para 1,63% neste ano, segundo os analistas de mercado ouvidos no Boletim Focus, chega-se a um rendimento negativo de  0,23%.
Dessa forma, quem mantém o dinheiro na caderneta pode ter perda do poder de compra. E a situação deve ficar ainda mais difícil para quem usa esse sistema para criar uma reserva. O Banco Central sinalizou que deve manter a taxa nesse patamar, mas se mostrou aberto a novos cortes para reanimar a economia, que foi bastante atingida pela pandemia do novo coronavírus.
"A Selic é o que o governo federal vai me pagar naquele título público. Se a inflação for maior, estarei tendo perda real no poder de compra. As pessoas acabam tendo que migrar para opções do mercado de renda variável, que precisa ter muito conhecimento", avalia o economista Eduardo Araújo. 
Para não errar no mercado de capitais, o especialista recomenda que quem tem dinheiro para investir procure orientação profissional antes de se arriscar.

Veja Também

Selic a 2% ao ano: saiba onde investir com o juro real negativo

Copom reduz Selic de 2,25% para 2% ao ano, no menor patamar da história

O planejador financeiro Renan Lima, da Alphamar Investimentos, explica que neste período, com a menor taxa de juros da história, a saída é buscar a diversificação.
Segundo ele, um jeito é aumentar a exposição no mercado de ações, principalmente neste período em que a Bolsa aponta sinais de recuperação. No entanto, ainda é necessário projetar as aplicações para um horizonte de longo prazo e também ter parte dos recursos alocados em renda fixa.
"Para a aplicação de curto prazo, não tem para onde correr a não ser para uma renda fixa pós-fixada mais arriscada, com 150% do CDI, algo até difícil de encontrar. O brasileiro terá que conviver com juros baixos em aplicações com segurança e liquidez." No longo prazo, ele indica os títulos do Tesouro Direto, pré-fixado ou atrelado ao IPCA.
De acordo com o economista Daniel Vieira em um ano de crise, os investidores partem para operações consideradas mais seguras; mas ele recomenda a diversificação do portfólio.
Nesse primeiro semestre o dólar e o ouro foram os ativos mais rentáveis no Brasil, com valorizações da ordem de 36% e 53%, respectivamente, na primeira metade do ano. Quando o Brasil teve o primeiro caso de Covid-19 confirmado, o dólar subiu 24,3% em comparação a nossa moeda, o real, disse.
Ele ainda explica que o contrato do ouro negociado na Bolsa brasileira (de 250 gramas) disparou. "É importante frisar que esse investimento é interessante, principalmente para investidores com perfil mais conservador, já que este é um ativo de baixo risco, e que em momentos de crise como o atual, tende a se valorizar."

AMARGO PARA O POUPADOR, MAS REMÉDIO PARA AS CONTAS PÚBLICAS

Grosso modo, a Selic é a taxa de juros que o governo tem que pagar a quem empresta dinheiro para ele. E os gastos com a pandemia de coronavírus obrigaram o Brasil a tomar cada vez mais empréstimos. Por essa razão, é estimado que o endividamento alcance 98% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. No ano passado, a dívida estava em 76,6% do PIB.
"O impacto dessa alteração é positivo para finanças públicas, porque temos uma redução significativa da dívida pública. Isso tenta compensar um pouco a alta das despesas deste ano por conta da pandemia", afirma o economista Eduardo Araújo.
Segundo Araújo, a nova redução nessa taxa ajuda a manter um certo equilíbrio na dívida bruta do governo federal.
Outra consequência da baixa Selic é a fuga de capital estrangeiro. Como agora os juros oferecidos pelo Brasil se aproximaram aos de outros países, principalmente da Europa e os Estados Unidos, é esperado que os investidores optem por aplicar seus recursos em locais mais "seguros".  

Veja Também

Queda da taxa de juros pode agravar situação da Previdência do ES

"Antes, ele (o investidor) colocava dinheiro no Brasil porque pagava 10% e os americanos pagavam 1%. Como agora estamos muito parecidos com Europa, EUA e Ásia, ele vai pensar em ir para onde tem menos risco. E o Brasil sai dessa lista", esclarece o economista Antônio Marcus Machado. 
Ele lembra que o Brasil sempre foi conhecido por ter a taxa básica de juros mais alta, e essa é uma situação inédita. "Ninguém imaginava isso nas últimas décadas. Sempre tivemos a Selic alta para combater a inflação. Como o consumo caiu, naturalmente por conta da pandemia, do desemprego e da própria queda de demanda, ela perdeu essa finalidade", afirma.

Veja Também

Obras e investimentos que devem fazer o ES sair da crise mais rápido

Segundo Machado, como não vale mais a pena emprestar dinheiro para o governo e receber só 2%, os bancos ficam mais propensos a colocar dinheiro no mercado, fazendo empréstimos para pessoas e empresas. Essa seria uma boa estratégia para impulsionar a recuperação econômica, acredita o especialista.
Contudo, o economista lembra que as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras (cartão de crédito, empréstimo pessoal, etc) não devem acompanhar a nova queda da Selic, como não acompanharam até o momento. "O risco aumentou e o mercado é extremamente concentrado, só há quatro ou cinco grandes bancos, e que não precisam realizar lucro de imediato", diz.
Ambos economistas acreditam que a tendência de queda da Selic não deve continuar, justamente para evitar os efeitos negativos de uma taxa de juros muito baixa. Em relatório, o Copom indicou que a Selic deve seguir no mesmo patamar nas próximas reuniões, mas deixou espaço para outros cortes.

Veja Também

ES começa a se recuperar da crise econômica, diz Bruno Funchal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados