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Linhares

Com apoio do Bandes, empresa de contêineres vai investir R$ 7 mi no ES

A empresa, que atua na locação de contêineres para obras, conseguiu financiamento para ampliar suas atividades no Estado e em outras regiões

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 20:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 20:52
Sede da empresa Locares, em Linhares/ES
Sede da empresa Locares, em Linhares/ES Crédito: Divulgação
A empresa de locação de contêineres Locares, que tem sede em Linhares, no Norte do Espírito Santo, anunciou que vai investir cerca de R$ 7 milhões na unidade para expansão das atividades e modernização. O recurso foi obtido por meio de financiamento contratado com o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes).
A empresa é líder no mercado capixaba na locação e transformação de contêineres para canteiros e obras. Com o investimento, a intenção é comprar e reformar 393 contêineres que serão alugados para objetivos como almoxarifado, depósito, escritório, refeitório, sanitários e vestiário.
Segundo informações do Bandes, o financiamento vai acelerar o processo de expansão da marca no Estado e no Brasil. O investimento deve ser concluído até o final e 2021, conforme explicou o diretor-presidente da empresa, Pedro Paulo Sette:
Tínhamos um plano de negócios que previa investimentos com recursos próprios até meados de 2023. Com o apoio do Bandes, pudemos viabilizar que esses valores fossem aplicados até dezembro de 2021. Esse processo vai permitir a expansão da empresa dentro do Estado e também no Rio e Janeiro, Bahia e Minas Gerais, o que é bom para empresa, para o nosso Estado e também para o mercado, que terá à disposição uma oferta ampliada dos nossos produtos de qualidade, destacou.
Além dos Estados citados por Pedro Sette, a Locares também atua em São Paulo. Sediada em Linhares, por conta da localização privilegiada, a empresa possui portfólio variado de uso dos contêineres e busca, com o investimento, distribuir seus produtos de forma ágil para os Estados onde atua.

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A Locares, fundada em 2010, nasceu adquirindo os primeiros contêineres de outra empresa visando a resolver o problema ambiental de armazenamento e descarte das estruturas. Os sócios enxergaram a oportunidade de empreender no segmento e, após desenvolvimento do plano de negócios, optaram pelo aluguel, a fim de agilizar a montagem de infraestrutura em obras, com baixo custo financeiro e ambiental.
O diretor-presidente do Bandes, Maurício Duque, justificou a natureza agregadora desse tipo de empreendimento. Buscamos empresas sólidas e prontas para se expandir, como a Locares. A função do banco de desenvolvimento é fomentar negócios em cadeia, que agregam valor não só ao produto gerado, mas a todo um segmento de produção que passa a impulsionar o crescimento de uma região do Estado e que permite a construção de uma dinâmica local que se sustente e que podemos ver concretamente trazendo resultados econômicos.

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