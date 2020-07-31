Com apoio do Bandes, empresa de contêineres vai investir R$ 7 mi no ES

Sede da empresa Locares, em Linhares/ES Crédito: Divulgação

A empresa é líder no mercado capixaba na locação e transformação de contêineres para canteiros e obras. Com o investimento, a intenção é comprar e reformar 393 contêineres que serão alugados para objetivos como almoxarifado, depósito, escritório, refeitório, sanitários e vestiário.

Segundo informações do Bandes, o financiamento vai acelerar o processo de expansão da marca no Estado e no Brasil. O investimento deve ser concluído até o final e 2021, conforme explicou o diretor-presidente da empresa, Pedro Paulo Sette:

Tínhamos um plano de negócios que previa investimentos com recursos próprios até meados de 2023. Com o apoio do Bandes, pudemos viabilizar que esses valores fossem aplicados até dezembro de 2021. Esse processo vai permitir a expansão da empresa dentro do Estado e também no Rio e Janeiro, Bahia e Minas Gerais, o que é bom para empresa, para o nosso Estado e também para o mercado, que terá à disposição uma oferta ampliada dos nossos produtos de qualidade, destacou.

Além dos Estados citados por Pedro Sette, a Locares também atua em São Paulo. Sediada em Linhares, por conta da localização privilegiada, a empresa possui portfólio variado de uso dos contêineres e busca, com o investimento, distribuir seus produtos de forma ágil para os Estados onde atua.

A Locares, fundada em 2010, nasceu adquirindo os primeiros contêineres de outra empresa visando a resolver o problema ambiental de armazenamento e descarte das estruturas. Os sócios enxergaram a oportunidade de empreender no segmento e, após desenvolvimento do plano de negócios, optaram pelo aluguel, a fim de agilizar a montagem de infraestrutura em obras, com baixo custo financeiro e ambiental.