Casagrande quer prorrogar Cartão ES Solidário até janeiro de 2022

O anúncio foi feito por Casagrande em um pronunciamento na tarde desta terça-feira (23), momento em que ele também assinou o respectivo projeto de lei que será enviado à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) . Se aprovado pelos deputados estaduais, o documento volta para o governador sancioná-lo.

Cartão ES Solidário é um auxílio pago pelo Governo Estadual Crédito: Felipe Tozatto | Prefeitura de Linhares

"Nós estamos propondo estender esse benefício por mais dois meses porque temos a crença de que as regiões alcançarão o risco muito baixo entre dezembro e janeiro, voltando às atividades sociais e econômicas normalmente e permitindo que a vida das pessoas retome, de alguma maneira, como antes da pandemia", explicou Casagrande.

Durante o pronunciamento, o governador do Estado esclareceu que as mais de 87 mil famílias beneficiadas deverão receber as próximas duas parcelas no cartão que já possuem. Se aprovada a prorrogação, o programa terá transferido, ao todo, mais de R$ 140 milhões.

CARTÃO ES SOLIDÁRIO: 2ª PRORROGAÇÃO

OS CRITÉRIOS PARA RECEBER O ES SOLIDÁRIO

Ser morador do Espírito Santo;

Estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e estar com o cadastro atualizado nos últimos 24 meses (atualizações feitas até 15 de janeiro de 2021);



Ter uma renda pessoal de até R$ 147,00;



Ter na sua família uma criança de 0 a 6 anos, e/ou um idoso acima de 60 anos e/ou uma pessoa com deficiência.

