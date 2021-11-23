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Mais R$ 400

Casagrande quer prorrogar Cartão ES Solidário até janeiro de 2022

Governador assinou, nesta terça (23), o projeto de lei que prevê mais duas parcelas de R$ 200 do benefício a serem pagas no próximo mês e em janeiro de 2022. Texto será encaminhado à Assembleia Legislativa
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

23 nov 2021 às 15:09

Publicado em 23 de Novembro de 2021 às 15:09

O governador Renato Casagrande (PSB) quer prorrogar por mais dois meses o Cartão ES Solidário — programa de transferência de renda do governo do Estado voltado para famílias em situação de vulnerabilidade social. O objetivo é pagar mais duas parcelas de R$ 200, uma em dezembro deste ano e outra em janeiro de 2022.
O anúncio foi feito por Casagrande em um pronunciamento na tarde desta terça-feira (23), momento em que ele também assinou o respectivo projeto de lei que será enviado à Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). Se aprovado pelos deputados estaduais, o documento volta para o governador sancioná-lo.
Cartão ES Solidário: auxílio estadual
Cartão ES Solidário é um auxílio pago pelo Governo Estadual  Crédito: Felipe Tozatto | Prefeitura de Linhares
"Nós estamos propondo estender esse benefício por mais dois meses porque temos a crença de que as regiões alcançarão o risco muito baixo entre dezembro e janeiro, voltando às atividades sociais e econômicas normalmente e permitindo que a vida das pessoas retome, de alguma maneira, como antes da pandemia", explicou Casagrande.
Durante o pronunciamento, o governador do Estado esclareceu que as mais de 87 mil famílias beneficiadas deverão receber as próximas duas parcelas no cartão que já possuem. Se aprovada a prorrogação, o programa terá transferido, ao todo, mais de R$ 140 milhões.

CARTÃO ES SOLIDÁRIO: 2ª PRORROGAÇÃO

O Cartão ES Solidário foi anunciado pelo governo Estadual como parte de um pacote de medidas sociais para amparar a população mais vulnerável durante a crise causada pela pandemia da Covid-19. Inicialmente, ele teria o valor de R$ 150 por mês e alcançaria cerca de 70 mil famílias capixabas.
No final de março deste ano, porém, o Estado ampliou a quantia para R$ 200 mensais e incluiu mais  17 mil famílias no programa, cuja duração era de três meses: abril, maio e junho. Depois, em agosto, o governador Renato Casagrande anunciou a extensão do benefício por mais um trimestre.

OS CRITÉRIOS PARA RECEBER O ES SOLIDÁRIO

  • Ser morador do Espírito Santo;
  • Estar inscrito no Cadastro Único do Governo Federal e estar com o cadastro atualizado nos últimos 24 meses (atualizações feitas até 15 de janeiro de 2021);
  • Ter uma renda pessoal de até R$ 147,00;
  • Ter na sua família uma criança de 0 a 6 anos, e/ou um idoso acima de 60 anos e/ou uma pessoa com deficiência.
O cartão pode ser usado para adquirir alimentos e outros itens de primeira necessidade que considerarem essenciais, como gás de cozinha, roupas e até medicamentos. Ele não permite saque, mas pode ser utilizado em qualquer estabelecimento que aceite a bandeira Banescard.

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