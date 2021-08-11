ES Solidário vai pagar mais 3 parcelas de R$ 200

Estamos prorrogando o benefício do cartão ES Solidário por mais três meses. Mais de 87 mil famílias continuam contempladas. Com isso, ultrapassamos o investimento de R$ 100 milhões para garantir renda às famílias capixabas que mais precisam.

"O ES Solidário foi mantido por mais três meses, porque foi muito importante. Eles atenderam famílias em extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 250. Isso soma 87 mil famílias no Estado. Nos primeiros três meses, fizemos uma parceria com o Tribunal de Contas, que devolveu R$ 20 milhões de reais e nos ajudou a pagar o benefício. Mas ainda as famílias vivem em dificuldade, me fez encaminhar um pedido para a Ales para aprovar por mais três meses esse benefício", disse o governador em entrevista à Radio CBN.