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Auxílio estadual

ES Solidário vai pagar mais 3 parcelas de R$ 200

O governador Renato Casagrande divulgou nesta quarta-feira (11) a prorrogação do benefício do cartão ES Solidário por mais três meses. Mais de 87 mil famílias são contempladas

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 12:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2021 às 12:06
Cartão ES Solidário: auxílio estadual
Cartão ES Solidário: auxílio estadual Crédito: Felipe Tozatto/Prefeitura de Linhares
O governador Renato Casagrande divulgou nesta quarta-feira (11) a prorrogação do benefício do cartão ES Solidário por mais três meses. Mais de 87 mil famílias são contempladas. 
"O ES Solidário foi mantido por mais três meses, porque foi muito importante. Eles atenderam famílias em extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 250. Isso soma 87 mil famílias no Estado. Nos primeiros três meses, fizemos uma parceria com o Tribunal de Contas, que devolveu R$ 20 milhões de reais e nos ajudou a pagar o benefício. Mas ainda as famílias vivem em dificuldade, me fez encaminhar um pedido para a Ales para aprovar por mais três meses esse benefício", disse o governador em entrevista à Radio CBN.

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