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Na BR 262

Passageiro flagrado com R$ 500 mil dentro de mochila no ES é ouvido e liberado

Homem de 50 anos afirmou que dinheiro seria usado para comprar um veículo ano 2015/16, mas a polícia desconfiou, pois o valor era muito superior ao preço de tabela do carro

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 08:55

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

25 jun 2026 às 08:55
PRF apreendeu R$ 500 mil em dinheiro transportados por passageiro de ônibus na BR 262
PRF apreendeu R$ 500 mil em dinheiro transportados por passageiro de ônibus na BR 262 Divulgação/PRF

O passageiro de 50 anos, detido com R$ 500 mil dentro de uma mochila em um ônibus na BR 262, em Brejetuba, no Caparaó do Espírito Santo, foi ouvido na Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante e liberado. Segundo a Polícia Civil, a autoridade policial não identificou elementos suficientes para realizar a prisão em flagrante naquele momento.


A abordagem ocorreu durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em um ônibus de viagem de Brasília (DF) para Vitória (ES). Quando o dinheiro foi encontrado, o homem alegou que iria comprar um utilitário da Land Rover, modelo Range Rover Evoque, do ano de 2015/2016.


Porém, o valor é muito superior ao valor de mercado, segundo informações da Revista Quatro Rodas. O veículo, comercializado no setor de seminovos, custa entre R$ 90.000 e R$ 130.000, de acordo com a revista. 


Sendo assim, a quantia transportada por ele é cinco vezes superior ao preço mais baixo e três vezes maior que o valor máximo que o carro pode custar. 


A diferença levantou suspeita dos agentes. Além disso,  o homem também afirmou ser dono de uma empresa de factoring — companhia que compra direitos de recebimento de créditos outras empresas — e disse que o dinheiro era proveniente da atividade, mas não apresentou documentos que comprovassem a origem dos recursos nem conseguiu informar dados básicos da empresa, como CNPJ e endereço. Diante da inconsistência, ele foi encaminhado para a 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. 

É crime? 

Afinal, o transporte de dinheiro em ônibus de viagem ou outros veículos de deslocamento terrestre é ilegal? Em entrevista para o site g1, o advogado criminalista Jander Araújo Rodrigues afirmou que a Receita Federal não impõe um limite específico para a quantidade de cédulas que o passageiro pode levar. 


Também não é obrigatório levar documentos junto com o dinheiro. Mas o advogado alertou que ter em mãos uma documentação comprovando a origem ou destino do dinheiro pode evitar problemas. 


Isso porque, em caso de abordagem policial, a polícia pode solicitar algum comprovante em caso de suspeitas. Caso a corporação considere necessária mais investigação sobre a quantidade, o valor pode ser apreendido.

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